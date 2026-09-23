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Общество

В школе №3 Волжского увековечили память Героя России Михаила Подшибякина

Общество 23.09.2026 17:56
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23.09.2026 17:56


Сегодня, 23 сентября, в школе № 3 Волжского состоялась церемония открытия мемориальной доски Герою России, гвардии капитану, волжанину Михаилу Подшибякину, погибшему при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции. На мероприятии присутствовали учащиеся и педагоги школы, родные и близкие героя, представители городской и областной власти.

Инициатором установки мемориальной доски выступил коллектив школы, где восемь лет проучился будущий герой, рассказали в администрации городского округа Волгоградской области. 

Михаил Подшибякин родился 17 июля 1990 года в  Волжском. В 2005 году, окончив 9-й класс школы № 3, Михаил поступил в юридический колледж Международного юридического института в Волжском, который окончил 2008 году. Михаил решил стать военным, как и его отец, и поступил в Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге.  По окончании университета в 2013 году Михаил был направлен в распоряжение командующего Тихоокеанским флотом. С 2014 года он служит в должности командира разведывательного взвода разведывательной роты. В 2015 году получил звание старшего лейтенанта, а в 2018 году стал командиром разведывательной роты с присвоением звания капитана. Михаил Подшибякин принимал участие в спецоперации с самого ее начала – с марта 2022 года, был командиром десантной штурмовой роты десантно-штурмового батальона. Михаил Подшибякин вошел в историю СВО как ключевая фигура обороны населенных пунктов Новомайорское, Новомихайловка и Урожайное. У Михаила был позывной «Оса». В 2023 году его рота выдержала основной удар противника под Новомайорским, не допустив прорыва фронта. Во время боев за Новомихайловку под командованием Михаила Подшибякина и при личном его участии были захвачены опорные пункты противника, а затем обеспечен контроль над большой частью Урожайного.

а время службы Михаил Подшибякин неоднократно получал ранения, но после лечения возвращался в строй. В числе его наград – несколько государственных, включая два ордена Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За храбрость» I и II степени. В октябре 2024 года Михаил Подшибякин также стал лауреатом Национальной премии в области боевых искусств «Золотой пояс» в номинации «На службе Отечеству».

Михаил погиб 2 марта 2025 года во время выполнения очередного боевого задания в зоне специальной военной операции в Суджанском районе Курской области. 8 сентября 2025 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина командиру десантно-штурмовой роты 40-й отдельной бригады морской пехоты, гвардии капитану Михаилу Подшибякину было присвоено звание Героя России посмертно. Золотую звезду Героя России семье Михаила передал губернатор Андрей Бочаров. 

Вдова Михаила Анастасия и его 4-летний сын Иван живут сейчас на Камчатке. Они поддерживают связь с родными Михаила, приезжают в Волжский и посещают его могилу.

Фото администрации Волжского

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