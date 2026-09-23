Михаил Подшибякин родился 17 июля 1990 года в Волжском. В 2005 году, окончив 9-й класс школы № 3, Михаил поступил в юридический колледж Международного юридического института в Волжском, который окончил 2008 году. Михаил решил стать военным, как и его отец, и поступил в Военный инженерно-технический университет в Санкт-Петербурге. По окончании университета в 2013 году Михаил был направлен в распоряжение командующего Тихоокеанским флотом. С 2014 года он служит в должности командира разведывательного взвода разведывательной роты. В 2015 году получил звание старшего лейтенанта, а в 2018 году стал командиром разведывательной роты с присвоением звания капитана. Михаил Подшибякин принимал участие в спецоперации с самого ее начала – с марта 2022 года, был командиром десантной штурмовой роты десантно-штурмового батальона. Михаил Подшибякин вошел в историю СВО как ключевая фигура обороны населенных пунктов Новомайорское, Новомихайловка и Урожайное. У Михаила был позывной «Оса». В 2023 году его рота выдержала основной удар противника под Новомайорским, не допустив прорыва фронта. Во время боев за Новомихайловку под командованием Михаила Подшибякина и при личном его участии были захвачены опорные пункты противника, а затем обеспечен контроль над большой частью Урожайного.