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Спорт

«Ротор» уходит на сборы: двухразовые тренировки и контрольный матч с «Нижним Новгородом»

Спорт 23.09.2026 16:17
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23.09.2026 16:17


Волгоградский «Ротор» анонсировал проведение тренировочных сборов, которые пройдут с 25 сентября по 2 октября. В этот период команда перейдёт на усиленный режим работы: футболисты будут тренироваться дважды в день, чтобы повысить функциональную готовность и отработать тактические схемы в условиях повышенной нагрузки.

Ключевым событием по итогам сборов станет контрольный матч с «Нижним Новгородом». Игра состоится 3 октября на тренировочном поле «РЖД‑Арены» и начнётся в 15:00. Товарищеская встреча выступит в роли своеобразного экзамена: тренерский штаб сможет оценить форму игроков, проверить наигранные связки и принять окончательные решения по составу.

Организаторы отдельно отметили, что информация о проведении прямой трансляции матча будет опубликована дополнительно. Для болельщиков и экспертов эта игра станет одним из первых шансов оценить текущие возможности «Ротора» перед возобновлением чемпионата.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»

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