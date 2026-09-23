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УФНС напомнило волгоградцам о дедлайне сдачи отчетности – 25 сентября

Экономика 23.09.2026 15:27
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23.09.2026 15:27


УФНС России по Волгоградской области напоминает налогоплательщикам, что 25 сентября истекает срок представления ряда налоговых деклараций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, не позднее 25 сентября организациям необходимо отчитаться по налогу на прибыль за август 2026 года, по НДПИ и акцизам за тот же период. Также декларации должны представить те, кто прекратил предпринимательскую деятельность по УСН или ЕСХН в августе 2026 года.

Кроме того, в указанный срок необходимо подать персонифицированные сведения о физических лицах за август 2026 года.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям также следует представить уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ с выплат работникам за период с 1 по 22 сентября (код отчётного периода «33/03») и по страховым взносам за август 2026 года (код «33/02»).

Уведомление по НДФЛ с выплат за период с 23 по 30 сентября необходимо подать не позднее 5 октября (поскольку 3 октября — выходной день), указав код отчётного периода «33/13».

Для формирования и направления уведомлений УФНС рекомендует использовать сервисы ФНС России — «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» и «Личный кабинет юридического лица».

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