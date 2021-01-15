



По факту падения школьника в наполненный водой котлован в МУП "ЖКХ Городищенского района" проводится в нутреннее расследование. Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации района, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером в Городищенском городском поселении на улице Пассара. Третьеклассник поскользнулся и упал в коммунальную яму с водой. На крики ребенка и его приятелей, которые пытались помочь другу выбраться наружу, сбежались соседи. Один из мужчин спас мальчика. Дома у ребенка из-за переохлаждения поднялась температура. О произошедшем местные жители сообщили в полицию. На место выезжал участковый, который составил материал, направленный впоследствии в администрацию городского поселения.