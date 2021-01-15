Происшествия

Под Волгоградом школьник на детской площадке провалился в коммунальную яму с водой

Происшествия 15.01.2021 08:48
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15.01.2021 08:48


Накануне вечером в частном секторе Городище на улице Пассара третьеклассник поскользнулся и упал в глубокую коммунальную яму с водой, расположенной на детской площадке. Как сообщила ИА "Высота 102" местная общественница Татьяна Серенко, мальчик, рост которого 1,52 см,  не чувствовал дна и держался на плаву в ледяной воде. Гулявшие с Васей приятели стали кричать и попытались вытащить друга из котлована. На крики детей сбежались соседи, один из которых сумел спасти ребенка.
"Я разговаривала с матерью. Она рассказала, что дома у Василия поднялась температура. Его трясло - и от холода, и от страха. Котлован был вырыт коммунальщиками еще месяц назад и никому до этого не было дела. Только чудом не произошла трагедия", - говорит Татьяна Серенко.
Мама 11-летнего мальчика Наталья добавила, что ребенок пришел домой весь мокрый и в слезах. "Он был перепуган до смерти. Даже стал читать "Отче наш" - хотя наша семья не особо воцерквленная. Позже у него поднялась температура. Сегодня мы вызвали ему врача", - говорит родительница школьника. По словам Натальи, теперь она ждет результатов проверок, в том числе прокурорской, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

По словам активистки, в инциденте должна разобраться прокуратура, куда будет направлено обращение. Также последует жалоба на коммунальные службы Городищенского поселения, которые не огородили котлован.
Источник информагентства в администрации Городищенского района факт происшествия подтвердил. 

По данным собеседника журналистов, на улицу Пассара вчера вечером выезжал участковый уполномоченный полиции. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что накануне в полицию поступило обращение местной жительницы, которая сообщила об опасной яме на детской площадке, которая едва не стала причиной трагедии. Участковый выяснил, что 11-летний мальчик пошел вечером гулять с друзьями и, увидев лед, подумал, что это - замерзшая лужа. Провалившегося в яму ребенка вытащил сосед. Материал о случившемся был направлен полицией в администрацию городского поселения. Сейчас на место происшествия работает коммунальная техника. 

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