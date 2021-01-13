Борьба с коррупцией

В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничестве

Борьба с коррупцией 13.01.2021 17:55
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13.01.2021 17:55


В отношении главного судебного пристава региона и руководителя территориального управления Росимущества возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурантов подозревают в совершении коррупционных преступлений. При этом они пока не задерживались. Мера пресечения также не избиралась.
Напомним, накануне телеграм-каналы распространили информацию о задержании руководителя территориального управления Росимущества Юрия Ефимова и главы управления ФССП России по региону Владимира Евстигнеева.  Силовые ведомства вчера данные сведения не комментировали.
Дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ, МВД и СУ СКР. В зависимости от роли каждого должностные лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств возможной противоправной деятельности высокопоставленных чиновников обоих ведомств. 
В Следственном управлении СК РФ подчеркнули, что подозреваемые не задерживались, мера пресечения также не избиралась.

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