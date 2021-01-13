В Волгоградской области начальников УФССП и Росимущества подозревают во взяточничестве





В отношении главного судебного пристава региона и руководителя территориального управления Росимущества возбуждено уголовное дело. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник, фигурантов подозревают в совершении коррупционных преступлений. При этом они пока не задерживались. Мера пресечения также не избиралась.

Напомним, накануне телеграм-каналы распространили информацию о задержании руководителя территориального управления Росимущества Юрия Ефимова и главы управления ФССП России по региону Владимира Евстигнеева. Силовые ведомства вчера данные сведения не комментировали.

Дело возбуждено по результатам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений ФСБ, МВД и СУ СКР. В зависимости от роли каждого должностные лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за попустительство по службе, совершенное в крупном размере), п.«б» ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств возможной противоправной деятельности высокопоставленных чиновников обоих ведомств.

В Следственном управлении СК РФ подчеркнули, что подозреваемые не задерживались, мера пресечения также не избиралась.



