Происшествия

"В салоне были пассажиры": в Волжском дотла сгорел трамвай из Москвы (ВИДЕО)

Происшествия 13.01.2021 12:35
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13.01.2021 12:35




Сегодня в Волжском дотла сгорел трамвай. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного около 11.30. На улице  Александрова по всей площади горел трамвай. За 15 минут общественный транспорт полностью сгорел, от трамвая остался только остов.  Возгорание ликвидировали сотрудники МЧС 32-ой пожарно-спасательной части. Причина пожара устанавливается.
Пользователи в социальных сетях отмечают, что сгорел трамвай, который поступил в Волжский из Москвы. Напомним, что 15 трамваев из столицы были безвозмездно переданы городу  и вышли на линии в конце 2020 года.
В пресс-службе администрации Волжского пояснили, что ЧП случилось сегодня на остановке «Изопан» по улице Александрова в трамвае №4а. После начавшегося задымления водитель  оперативно открыла двери  и все пассажиры вышли из салона, трамвай также покинули водитель и кондуктор. Сразу после сообщения о случившемся в диспетчерскую службу на место прибыли сотрудники пожарной службы и МЧС. Благодаря их слаженным действиям возгорание было ликвидировано. В результате происшествия никто не пострадал.
Как пояснили в волжской автоколонне, причины возгорания выясняются и станут известны после проведения экспертизы.
Фото и видео "Жесть Волжский", ВКонтакте

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