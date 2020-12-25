Борьба с коррупцией

Суд арестовал VIP-чиновника администрации Волжского

Борьба с коррупцией 25.12.2020 22:15
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25.12.2020 22:15



Сегодня Волжский городской суд арестовал начальника городского управления капитального строительства. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, до 8 февраля Михаил Шушко проведет в СИЗО.
Чиновник мэрии Волжского был задержан правоохранительными органами в ночь с 23 на 24 декабря по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 и ч.1 ст. 285 УК РФ. Органами предварительного следствия Шушко подозревается в том, что он, действуя из личной заинтересованности, осуществил незаконные действия, связанные с отказом от заключения муниципального контракта на строительство детского сада на 120 мест с предприятием, которое на законных основаниях выиграло аукцион. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, как ранее сообщало информагентство, на возведение дошкольного учреждения на улице Иртышской в поселке Металлург в начале текущего года было выделено более 138 миллионов рублей. 
аукцион по определению подрядчика выиграла компания из Краснодара, но муниципалитет отказался заключать контракт с победителем. По данным "Высоты  102", для этого, как выяснилось позже, в ход пошли, в том числе, фиктивные документы. При этом, еще на этапе проведения торгов на стройплощадке свою деятельность  развернула фирма "Каспий". 
Фальстарт зафиксировала съемочная группа ИА "Высота 102", которое впоследствии посвятило данной теме серию публикаций. Фирма "Каспий" в итоге  стала субподрядчиком строительства - ее привлекло ФКУ "Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области", с которым администрация Волжского заключила прямой договор на возведение дошкольного учреждения. Не исключено, что компания "Каспий" могла получить преференции не без содействия имевшего личные интересы Михаила Шушко. 


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