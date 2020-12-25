Суд арестовал VIP-чиновника администрации Волжского





Сегодня Волжский городской суд арестовал начальника городского управления капитального строительства. Как сообщила ИА "Высота 102" руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, до 8 февраля Михаил Шушко проведет в СИЗО.

Чиновник мэрии Волжского был задержан правоохранительными органами в ночь с 23 на 24 декабря по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 292 и ч.1 ст. 285 УК РФ. Органами предварительного следствия Шушко подозревается в том, что он, действуя из личной заинтересованности, осуществил незаконные действия, связанные с отказом от заключения муниципального контракта на строительство детского сада на 120 мест с предприятием, которое на законных основаниях выиграло аукцион. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, как ранее сообщало информагентство, на возведение дошкольного учреждения на улице Иртышской в поселке Металлург в начале текущего года было выделено более 138 миллионов рублей.

аукцион по определению подрядчика выиграла компания из Краснодара, но муниципалитет отказался заключать контракт с победителем. По данным "Высоты 102", для этого, как выяснилось позже, в ход пошли, в том числе, фиктивные документы. При этом, еще на этапе проведения торгов на стройплощадке свою деятельность развернула фирма "Каспий".







