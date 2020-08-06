В Волжском скандал со строительством детсада по нацпроекту может обернуться уголовным делом

Расследования 06.08.2020 14:42
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06.08.2020 14:42
УФАС по Волгоградской области совместно с прокуратурой Волжского выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства при организации строительства детского сада. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт ФАС России, в настоящее время проводится расследование, по итогам которого будут установлены все обстоятельства закупки. Виновные лица, в случае подтверждения фактов нарушения законодательства, понесут ответственность, в том числе административную. Штрафы могут составить до 50% от начальной цены контракта, которая составляет свыше 138 млн рублей. Денежные средства были выделены в рамках реализации национального проекта «Демография». Комментируя ситуацию, замруководителя УФАС Александр Великанов добавил, что не исключено и возбуждение уголовного дела.
Заказчиком работ выступало управление капитального строительства мэрии Волжского. Как установили антимонопольщики, в материалах аукциона, размещенных на сайте госзакупок, содержалась неутвержденная проектная документация. Тем не менее, желание выиграть подряд изъявили четыре компании. По итогам торгов победу одержало ООО «Взлет А», с которым муниципалитет отказался заключать контракт.
В ходе проверки земельного участка в поселке Металлург, выделенного под детский сад на 120 мест, прокуратура обнаружила строительные конструкции и работников ООО «Каспий» - одного из участников закупок, который предложил не самую низкую цену.
Впоследствии администрация Волжского заключила прямой договор на возведение дошкольного учреждения с ФКУ «Исправительная колония № 26 УФСИН по Волгоградской области» без проведения торгов. Учреждение, в свою очередь, привлекло в качестве субподрядчика ту самую фирму «Каспий», работников которой застали на стройплощадке еще на этапе проведения торгов.
Антимонопольный орган полагает, что действия заказчика привели к ограничению конкуренции и созданию преимущественных условий данной компании.
Напомним, скандальной истории со строительством детского сада на улице Иртышской в Волжском ИА «Высота 102» посвятило серию публикаций. В том, что со строительством детсада мог произойти фальстарт, журналисты узнали 1 марта. В опубликованном на сайте информагентства видеоматериале есть фрагмент беседы корреспондента с одним из рабочих, который рассказал о том, что к данному объекту может иметь отношение волжская компания «Каспий».
Видео от 01.03.2020.
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