Общество

В Волжском после скандала сорвался контракт на строительство детского сада

Общество 05.04.2020 14:15
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05.04.2020 14:15


Протокол отказа от заключении контракта поступил в комиссию по проведению аукциона на строительство детского сада в Волжском. О том, что договор между победителем торгов и мэрией не будет подписан, указано на сайте государственных закупок, сообщает ИА «Высота 102». По данным информагентства, инициатором прекращения отношений выступил заказчик работ.
В аукционе, объявленном  в конце февраля. выиграла компания из Краснодара «Взлет А», которой руководит скандально известный в Ставропольском крае бывший депутат-единоросс Валерий Татаров.  В 2017 году суд признал его виновным в 20 эпизодах мошенничества и приговорил к 6 годам лишения свободы. Татарова уличили в махинациях с деньгами дольщиков. Граждане вложились в строительство дома, который не мог быть возведен по причине отсутствия у коммерсантов разрешения на строительство и документов на землю. В апелляции суд переквалифицировал действия обвиняемого. В результате его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности совершенного преступления.
Торги по выбору подрядчика для строительства детского сада в поселке Металлург Волжского также обернулись скандальным разбирательством. Двое участников аукциона направили жалобы в Волгоградское УФАС. В частности, авторы обращений указывали на криминальное прошлое гендиректора «Взлет А» и отсутствие у компании необходимого опыта работы. Однако претензии организаций при рассмотрении жалоб посчитали несостоятельными. 
Удивило антимонопольщиков другое – а именно, позиция муниципалитета. Представители управления капитального строительства администрации Волжского заявили о необходимости аннулировать торги с целью допущения  ошибок в проектной документации.

Председатель комиссий по рассмотрению жалоб, руководитель УФАС Роман Лучников обратил внимание на ряд подозрительных моментов в этой истории. «Заказчик вместе с одним из заявителей настаивал на необходимости отмены закупки в связи с тем, что сам заказчик не включил в аукционную документацию требование о необходимости выполнения части земляных работ, при этом участников аукциона это почему-то не смутило. В свою очередь заказчик включил в проект контракта 30%-ное авансирование производства работ победителю, что уже давно является редкостью в сфере госзаказа. Ситуация в целом странная и я не исключаю, что точку в этом деле ставить пока рано», - пояснил Лучников. Отменять торги в УФАС не намеревались, в том числе, по причине состоявшихся конкурентных торгов, в результаты которых цена контракта значительно снизилась  - со 149,6 до 138,3 млн рублей.  
Напомним также, что земляные работы на месте строительства детсада, не прописанные в документах, по факту начали выполнять еще на этапе объявления аукциона. Наличие спецтехники, рабочих,  а также завезенной на объект партии коммунальных труб 1 марта зафиксировала съемочная группа ИА «Высота 102». Находившиеся на месте строители рассказали журналистам, что к этому объекту может иметь отношение компания «Каспий». По удивительному совпадению организация с таким же названием, действительно, приняла  участие в торгах. Правда, конкурсная комиссия в итоге отстранила фирму от участия в торгах ввиду отсутствия необходимых документов. По всей видимости, вмешательство журналистов каким-то образом могло нарушить изначальные планы заинтересованных сторон.
Согласно технической документации, детсад на 120 мест на улице Иртышской,16 в Волжском должны были начать строить в марте, а сдать в эксплуатацию до 1 декабря 2020 года.


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