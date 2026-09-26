



Социальные сети давно перестали быть просто местом для общения — сегодня это один из главных каналов взаимодействия жителей Волгоградской области с органами власти. Через официальные страницы можно получать актуальную информацию, направлять обращения и сообщать о проблемах. Однако вместе с ростом числа госпабликов увеличивается и количество поддельных сообществ, которые создают мошенники для распространения недостоверной информации и сбора персональных данных. Специалисты Центра управления регионом Волгоградской области подготовили простую инструкцию, которая поможет отличить настоящий госпаблик от фейка.

Шаг 1. Ищите серую отметку «Госорганизация»

Самый надежный способ проверить официальное сообщество во «ВКонтакте» – обратить внимание на специальную серую отметку «Госорганизация». Она размещается под названием сообщества и подтверждает, что страница прошла официальную верификацию через Госуслуги и действительно принадлежит государственному учреждению.

Шаг 2. Проверьте наличие сервисов обратной связи

Ещё один признак официального госпаблика – наличие виджетов «Сообщить о проблеме» и «Высказать мнение». С их помощью жители могут направить обращение непосредственно в ответственное ведомство. Сообщения поступают на обработку через государственную систему, что обеспечивает надёжность и безопасность такого взаимодействия.

Шаг 3. Не доверяйте страницам без верификации

Если под названием сообщества нет отметки «Госорганизация», а виджеты обратной связи отсутствуют – это повод насторожиться. Мошенники часто создают копии известных пабликов, чтобы запутать пользователей и выманить у них личные данные.

– Госпаблики – это единое проверенное пространство, где жители получают достоверную информацию и могут напрямую взаимодействовать с органами власти без риска столкнуться с фейковыми страницами, – отметил руководитель ЦУР Волгоградской области Олег Егорушин.

Сколько госпабликов в регионе

Сегодня в Волгоградской области работает около 5000 официальных госпабликов. Это страницы органов власти, администраций муниципальных образований, школ, детских садов, учреждений культуры, спорта и здравоохранения. Развитие сети госпабликов остаётся одним из инструментов повышения открытости органов власти и получения качественной обратной связи от жителей. На важность такого взаимодействия неоднократно обращал внимание губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Коротко: как отличить настоящий госпаблик