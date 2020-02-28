Общество

В Волжском ищут подрядчика для стройки детсада, где уже кипит работа

Общество 28.02.2020 17:35
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28.02.2020 17:35




На месте строительства детского сада на 120 мест в поселке Металлургов в Волжском кипит работа – экскаватор роет яму, завезены огромные металлические трубы. Информационная табличка на ограждении стройки отсутствует – наименование компании, ведущей работы по ул.Иртышской,16, неизвестно. И это неудивительно, ведь электронный аукцион на поиск генерального подрядчика объявлен два дня назад, 26 февраля. Итоги торгов, которые проводит управление капитального строительства мэрии Волжского, подведут только 11 марта.
Рабочие со стройки также затруднились назвать своего работодателя. «Вы знаете как она (фирма – прим.ред.) тут будет называться? Мы сами не знаем. Нам как-то по барабану», - ответственно заявил мужчина в фуфайке. Один из его коллег оказался более разговорчивым. Он назвал некую фирму «Каспий», которая может иметь отношение к этой стройке. Рабочие зачем-то посоветовали журналистам проехать в новый детский сад на ул.Оломоуцкую, в котором, по их словам, их работодатель сейчас выполняет какие-то работы.
Согласно опубликованному на сайте госзакупок графику работ, генеральная подрядная организация должна выполнить «полный комплекс работ по строительству детского сада». В ведении генподрядчика, согласно технической документации, находится, в том числе, монтаж наружных и внутренних инженерных коммуникаций. 
К подготовке территории и устройству котлована, как указано в графике работ, подрядчик должен приступить в марте. В мае, по плану, строители начнут монтаж надземной части здания и бассейна, в июне – отделочные работы, а с августа – возьмутся за благоустройство и вертикальную планировку. Срок сдачи объекта –  до 1 декабря 2020 года. Начальная цена аукциона составляет почти 150 млн рублей, выделяемых из федерального, регионального и городского бюджетов.
На сайте госзакупок размещены еще несколько уже исполненных контрактов, связанных со строительством детсада. Ранее на данном земельном участке располагался старый недострой, который сначала обследовали за 83 тысячи рублей, затем еще за 10 тысяч рублей снесли. Проектно-сметная документация  обошлась муниципалитету еще в 1 млн рублей.

Как пояснили информагентству в пресс-службе администрации Волжского, «в настоящее время перед конкурсными процедурами заказчик проводит земляные работы по исследованию грунта на месте посадки будущего здания». «Проектно-сметной документацией эти работы не предусмотрены», - отметили в мэрии. Какими исследованиями могут заниматься рабочие, которых застала съемочная группа, - можно только догадываться. Какое отношение к земляным работам могут иметь завезенные на строительный объект коммунальные трубы – тоже остается неясным. 
ИА «Высота 102» направляет редакционный запрос в прокуратуру Волгоградской области, региональный главк МВД с просьбой провести проверку и установить, какие именно работы проводятся на объекте, не допустил ли возможный победитель торгов незаконный фальстарт, начав работы преждевременно.

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