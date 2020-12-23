Здравоохранение

Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделю

Здравоохранение 23.12.2020 13:13 Новости компаний
0
23.12.2020 13:13 Новости компаний


Посетители поликлиники часто сталкиваются с вопросами в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в которых сложно сориентироваться самостоятельно. В таких случаях помочь разобраться во всех нюансах системы ОМС могут страховые представители. «Чтобы получить их помощь или консультацию, застрахованным в СОГАЗ-Мед достаточно позвонить по номеру круглосуточного контакт-центра или обратиться в ближайший офис», – сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском филиале страховой компании «СОГАЗ-Мед».  
Ваш звонок важен
По словам специалистов компании, организация непрерывной связи с застрахованными для оказания помощи в решении вопросов ОМС – одна из важнейших задач страховых представителей.
Основной поток входящих обращений принимает на себя круглосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед, сотрудники которого являются страховыми представителями 1-ого уровня. Они оказывают консультативную помощь, осуществляют маршрутизацию застрахованных при получении ими медпомощи по ОМС, решают все спорные и проблемные ситуации, возникающие у застрахованных в компании граждан. Около 1 000 страховых представителей контакт-центра СОГАЗ-Мед от Калининграда до Чукотки ежедневно принимают обращения застрахованных. Доля обращений в контакт-центр страховой компании «СОГАЗ-Мед» составляет более 30% от показателя по всей России. 
При поступлении в контакт-центр более сложных обращений вопрос застрахованного решается страховыми представителями 2-го или 3-го уровней. Деятельность страховых представителей 2-го уровня направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи. Страховые представители 3-го уровня – это врачи-эксперты, способные оказать помощь в самых сложных ситуациях. За 1 полугодие 2020 года страховым представителям СОГАЗ-Мед 2-го уровня передано 105 600 устных обращений, а страховым представителям 3-его уровня – 8 500.

«Обращаясь в СОГАЗ-Мед, застрахованные могут быть уверены в компетентности специалистов, отвечающих на звонок, – отметили в компании.  –Наши страховые представители регулярно повышают свою квалификацию». 

Деятельность контакт-центра СОГАЗ-Мед в период пандемии
В условиях введения ограничительных мер с целью противодействия распространения коронавирусной за короткий период, в том числе с помощью применения дистанционных технологий обучения, была осуществлена подготовка группы новых специалистов для работы в контакт-центре. «Компании удалось увеличить численный состав работающих страховых представителей контакт-центра в условиях повышенной обращаемости граждан и сохранить высокие стандарты качества обслуживания», –  считают в СОГАЗ-Мед.
Чаще всего причинами обращений были вопросы о том, где и как сдать тест на наличие коронавирусной инфекции, как работают медорганизации в период карантина, как получить медицинскую помощь или оформить полис ОМС.
Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов:
«В компании «СОГАЗ-Мед» большое внимание уделяется работе с устными обращениями наших застрахованных граждан, мы внимательно следим за ситуацией в каждом из 57 регионов осуществления деятельности компании.
С учетом роста обращений в период возникновения коронавирусной инфекции нам пришлось перестроить работу контакт-центра, дополнительно обучить работающих там страховых представителей, существенно дополнить список их знаний по актуальным вопросам, связанным с развитием пандемии коронавирусной инфекции. 
С учетом того, что ситуация с СOVID-19 постоянно меняется и есть существенные различия в ее развитии от территории к территории, мы в тесном взаимодействии с Федеральным фондом ОМС и Всероссийским союзом страховщиков быстро реагируем и перестраиваем работу контакт-центра для того, чтобы застрахованные оперативно могли получить самую актуальную информацию».
Страховые представители СОГАЗ-Мед готовы помочь
Каждому застрахованному по ОМС необходимо знать, по каким вопросам можно обращаться к представителям своей страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС:
• требуют денежные средства за оказание медицинской помощи в рамках программы ОМС; 
• предлагают приобрести лекарственные препараты, назначенные врачом во время лечения в круглосуточном стационаре или дневном стационаре; 
• нарушаются условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;
• пациенту отказывают в оказании медицинской помощи в рамках ОМС.
  
Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru
 
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.  В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

2-ком.кв-ра в сданном доме ЖК "Бейкер стрит".Всего 3,5 млн р.!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Экспресс-тесты для выявления антител класса IgG/IgM
Здравоохранение
23.12.2020 15:33
Здравоохранение 23.12.2020 15:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2020 14:17
Здравоохранение 23.12.2020 14:17
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.12.2020 12:18
Здравоохранение 23.12.2020 12:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.12.2020 12:40
Здравоохранение 22.12.2020 12:40
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.12.2020 12:19
Здравоохранение 21.12.2020 12:19
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
18.12.2020 07:38
Здравоохранение 18.12.2020 07:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.12.2020 12:22
Здравоохранение 17.12.2020 12:22
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.12.2020 12:59
Здравоохранение 16.12.2020 12:59
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.12.2020 12:36
Здравоохранение 16.12.2020 12:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.12.2020 12:42
Здравоохранение 15.12.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2020 17:36
Здравоохранение 14.12.2020 17:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.12.2020 08:43
Здравоохранение 14.12.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 18:01
Здравоохранение 13.12.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.12.2020 12:21
Здравоохранение 13.12.2020 12:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
12.12.2020 13:26
Здравоохранение 12.12.2020 13:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:22
В Волгоградской области снова подорожали растительное масло, яйца и мукаСмотреть фотографии
17:01
В Дзержинском районе Волгограда вандалы сдали часть лифта 16-этажки на металлоломСмотреть фотографии
16:41
Прокурор Волгоградской области собрал силовиковСмотреть фотографии
16:32
Что за пытка?: в Волгограде жители частного сектора три дня живут без водыСмотреть фотографии
15:33
Поликлиники Волгоградской области все праздники будут принимать больных с симптомами COVID-19Смотреть фотографии
15:16
Подрядчика стройки на острове Голодном в Волгограде накажут за забастовку рабочихСмотреть фотографии
14:40
Банк «Открытие» внедрил высокоэффективную программную платформу для отслеживания мошеннических действий на финансовых рынкахСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области ждут новую вакцину от коронавирусаСмотреть фотографии
13:27
Стало известно, сколько медиков скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:13
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделюСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде ФСБ накрыла подпольное производство суррогата (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:25
Волгоградский губернатор уехал к ПутинуСмотреть фотографии
12:18
Шестеро за сутки: смертоносный вирус продолжает буйствовать в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
Лаборанты АО «КАУСТИК» стали победителями областного конкурса профмастерстваСмотреть фотографии
11:38
Прокуратура требует от властей решить водный вопрос отдаленных поселков ВолгоградаСмотреть фотографии
11:20
Настоятель Казанского собора в Волгограде скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
10:56
Безопасность и комфорт: что клиенты больше всего ценят в банке или 5 пунктов – о том, благодаря чему услуги становятся прощеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградец идет под суд за организацию казино в коттеджеСмотреть фотографии
09:38
Мама ушла гулять: в Волгоградской области в пожаре погибли ребенок и инвалидСмотреть фотографии
09:23
Грузовик и две легковушки обгорели под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:02
Билайн ввел «Цифровой код» для ускорения обслуживания абонентовСмотреть фотографии
07:23
«Отец провел 12 часов под ледяным дождем»: жуткая история последнего дня жизни пациента ковидной больницы в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:49
В День энергетика АО «Волгоградоблэлектро» подводит итоги уходящего годаСмотреть фотографии
20:31
"Когда же это кончится?": в Волгограде коммунальщики доводят жителей до отчаянияСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Банк «Открытие»: 61% жителей ЮФО останутся в новогодние каникулы домаСмотреть фотографии
20:02
В Волгоградской области суды разбираются с несправедливой кадастровой оценкойСмотреть фотографии
19:21
«Капсула времени» с посланием будущим специалистам энергокомплекса заложена сегодня энергетиками «Россети Юг» в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:51
В ВолГУ завершаются инновационные программы дополнительного образованияСмотреть фотографии
18:07
Главный фонтан Волгограда впервые наряжают в фееричный костюмСмотреть фотографии
16:48
СК ищет свидетелей: в Волгограде падение мужчины с 3 этажа попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 