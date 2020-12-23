



Посетители поликлиники часто сталкиваются с вопросами в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС), в которых сложно сориентироваться самостоятельно. В таких случаях помочь разобраться во всех нюансах системы ОМС могут страховые представители. «Чтобы получить их помощь или консультацию, застрахованным в СОГАЗ-Мед достаточно позвонить по номеру круглосуточного контакт-центра или обратиться в ближайший офис», – сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском филиале страховой компании «СОГАЗ-Мед».

Ваш звонок важен

По словам специалистов компании, организация непрерывной связи с застрахованными для оказания помощи в решении вопросов ОМС – одна из важнейших задач страховых представителей.

Основной поток входящих обращений принимает на себя круглосуточный контакт-центр СОГАЗ-Мед, сотрудники которого являются страховыми представителями 1-ого уровня. Они оказывают консультативную помощь, осуществляют маршрутизацию застрахованных при получении ими медпомощи по ОМС, решают все спорные и проблемные ситуации, возникающие у застрахованных в компании граждан. Около 1 000 страховых представителей контакт-центра СОГАЗ-Мед от Калининграда до Чукотки ежедневно принимают обращения застрахованных. Доля обращений в контакт-центр страховой компании «СОГАЗ-Мед» составляет более 30% от показателя по всей России.

При поступлении в контакт-центр более сложных обращений вопрос застрахованного решается страховыми представителями 2-го или 3-го уровней. Деятельность страховых представителей 2-го уровня направлена на организацию информирования и сопровождения застрахованных граждан при оказании им медицинской помощи. Страховые представители 3-го уровня – это врачи-эксперты, способные оказать помощь в самых сложных ситуациях. За 1 полугодие 2020 года страховым представителям СОГАЗ-Мед 2-го уровня передано 105 600 устных обращений, а страховым представителям 3-его уровня – 8 500.





«Обращаясь в СОГАЗ-Мед, застрахованные могут быть уверены в компетентности специалистов, отвечающих на звонок, – отметили в компании. –Наши страховые представители регулярно повышают свою квалификацию».





Деятельность контакт-центра СОГАЗ-Мед в период пандемии

В условиях введения ограничительных мер с целью противодействия распространения коронавирусной за короткий период, в том числе с помощью применения дистанционных технологий обучения, была осуществлена подготовка группы новых специалистов для работы в контакт-центре. «Компании удалось увеличить численный состав работающих страховых представителей контакт-центра в условиях повышенной обращаемости граждан и сохранить высокие стандарты качества обслуживания», – считают в СОГАЗ-Мед.

Чаще всего причинами обращений были вопросы о том, где и как сдать тест на наличие коронавирусной инфекции, как работают медорганизации в период карантина, как получить медицинскую помощь или оформить полис ОМС.

Генеральный директор АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов:

«В компании «СОГАЗ-Мед» большое внимание уделяется работе с устными обращениями наших застрахованных граждан, мы внимательно следим за ситуацией в каждом из 57 регионов осуществления деятельности компании.

С учетом роста обращений в период возникновения коронавирусной инфекции нам пришлось перестроить работу контакт-центра, дополнительно обучить работающих там страховых представителей, существенно дополнить список их знаний по актуальным вопросам, связанным с развитием пандемии коронавирусной инфекции.

С учетом того, что ситуация с СOVID-19 постоянно меняется и есть существенные различия в ее развитии от территории к территории, мы в тесном взаимодействии с Федеральным фондом ОМС и Всероссийским союзом страховщиков быстро реагируем и перестраиваем работу контакт-центра для того, чтобы застрахованные оперативно могли получить самую актуальную информацию».

Страховые представители СОГАЗ-Мед готовы помочь

Каждому застрахованному по ОМС необходимо знать, по каким вопросам можно обращаться к представителям своей страховой медицинской организации, выдавшей полис ОМС:

• требуют денежные средства за оказание медицинской помощи в рамках программы ОМС;

• предлагают приобрести лекарственные препараты, назначенные врачом во время лечения в круглосуточном стационаре или дневном стационаре;

• нарушаются условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;

• пациенту отказывают в оказании медицинской помощи в рамках ОМС.

www.sogaz-med.ru Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы, связанные с получением медицинской помощи в системе ОМС или качеством оказания медицинских услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). Подробная информация на сайте

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 120 подразделений на территории 56 субъектов РФ и г. Байконур. Количество застрахованных - более 42 млн человек. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2020 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.



