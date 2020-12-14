В Волгограде по факту насильного удержания школьника в тумбочке проводится проверка





Департамент образования проводит проверку по факту насильного удержания 8-классника в тумбочке для хозяйственных принадлежностей. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, по результатам разбирательства, которое завершился до конца текущей недели, виновные педагоги будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

О странном инциденте в школе №49 Краснооктябрьского района, который произошел 27 ноября, информагентству рассказала мама ученика – Елена К. Она пояснила, что на перемене всех учеников выпроводили из класса и закрыли его на ключ. 14-летний Дима не хотел выходить в коридор и спрятался в тумбочке, предварительно вытащив из нее хозинвентарь. По окончании перемены дети вернулись в кабинет на урок истории вместе с завучем Любовью Врачевой, которая увидела ребенка в тумбе. Она поинтересовалась у мальчика о причинах его поведения. Тот пояснил, что просто хотел побыть один. «Он попытался вылезти, но завуч снаружи закрыла дверцу и рекомендовала учителю истории не выпускать его. Каждый раз в течение урока, когда мой сын пытался открыть дверь, учитель ее прикрывал», - указала в жалобе, направленной в территориальное управление департамента, возмущенная родительница.

По словам женщины, ребенку за весь урок ни разу не предложили выйти наружу, а его самостоятельные попытки вернуться за свою парту пресекались. В итоге свернувшийся калачиком подросток в течение 40 минут просидел в темной тумбочке.

«Если завуч решила, что мой сын совершил дисциплинарное нарушение, то почему не действовала в соответствии с должностной инструкцией? Или запереть ребенка в тумбе – это новая воспитательная мера? Данный поступок Врачевой не только не отвечает нормам закона об образовании, но несет угрозу психологическому и физическому здоровью ребенка», - считает Елена. По словам женщины, завуч сравнила его сына с Диогеном, которому полезно посидеть «в бочке». «Мы живем в современном обществе, а не в 412 веке до нашей эры», - добавила Елена. Мама Димы признает, что ее сын изначально совершил глупость, но в то же время отмечает, что ситуацию можно было разрешить мирным способом. «Как у мамы, у меня есть вопросы к его успеваемости в школе, но он – не какой-то отъявленный хулиган, которого можно утихомирить только при помощи насилия», - объясняет мама Димы.

По следам скандального случая директор школы провела с учениками 8-го класса разъяснительную беседу. Педагог предположила, что Дима сам отказался вылезать из тумбочки. Однако дети хором подтвердили, что именно завуч и учитель истории препятствовали его освобождению.

Данное происшествие взбудоражило родителей, которые активно обсуждали случившееся в чате. Матери некоторых учеников указали на то, что и ранее в отношении их детей в школе применялись непедагогичные методы воспитания. В итоге одна из мам от имени остальных родителей направила в территориальное управление департамента образования обращение. Подписи других родителей под этим заявлением отсутствуют. По словам автора письма, Альбины А., текст письма обсуждался в чате и был одобрен участниками сообщества. «Из разговоров с детьми мы часто слышим, что учителя поднимают руку на учеников, могут дать подзатыльник, стукнуть пластиковой бутылкой по голове, оскорбляют и унижают. Мы опасаемся за жизнь, здоровье и моральное состояние наших детей в стенах школы. Данное поведение учителей считаем неприемлемым», - указано в обращении.



