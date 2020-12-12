



277 новых случаев COVID-19 выявлено в Волгоградской области за последний день. Это очередной антирекорд по суточному показателю заболеваемости. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, в прежние дни фиксировалось примерно по 260 фактов заражения. Общее число заболевших в регионе достигло 30216 человек. Скончалось еще четыре пациента - всего с начала пандемии умерло уже 363 человека.

По данным регионального оперштаба, в стационарах находятся 5990 человек, из которых только у 627 подтвержден коронавирус. За минувшие сутки завершили лечение 268 граждан. Все они выписаны из госпиталей после получения отрицательных результатов исследования на инфекцию.



