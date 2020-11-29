Здравоохранение

Пятеро «сердечников» не пережили коронавирус в Волгоградской области

Здравоохранение 29.11.2020 17:41
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29.11.2020 17:41


Трое женщин и двое мужчин скончались в Волгоградской области от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИА «Высота 102», их смерть от COVID-19 за минувшие сутки была подтверждена федеральным и региональным оперативными штабами.
Вирус унес жизнь 73-летнего жителя Волжского. Мужчина в самом начале болезни лечился самостоятельно, но потом обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали с ГБУЗ «ГБ №2» с подверженным ковидом и двухсторонней пневмонией. 68-летняя женщина проживала в Котельниково. Она сразу обратилась за помощью к медикам, была госпитализирована в районную ЦРБ, где и скончалась. 64-летнего мужчину доставили в Михайловскую ЦРБ с COVID-19 и двухсторонним поражением легких из Даниловского района. Он обратился к врачам через несколько дней после того, как почувствовал первые признаки недомогания.
Самая молодая жертва коронавируса – 48-летняя жительница Калачевского района. Женщина сразу пошла в больницу, как почувствовала недомогание. Ее госпитализировали в ГБУЗ «ВОКИБ №1» с двухсторонней ковидной пневмонией.
Аналогичный диагноз был и у 68-летней волгоградки. Она за медицинской помощью не обращалась, лечилась самостоятельно, без положительной динамики. В результате пациентку доставили в 5-ю больницу.
У всех пациентов были сердечно-сосудистые и другие хронические заболевания.
Напомним, всего от коронавируса в Волгоградской области умерло 305 человек.    

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