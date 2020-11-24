Здравоохранение

Всплеск ОРВИ у взрослых зафиксирован в Волгоградской области

Здравоохранение 24.11.2020 09:47
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24.11.2020 09:47


Среди взрослого населения Волгоградской области зафиксировано превышение порогового значения заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 111%. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление Роспотребнадзора. 
Среди детского населения, наоборот, наблюдается снижение пороговых значений: среди детей 0-2 года – ниже на 77%, детей 3-6 лет – на 67%, 7-14 лет – на 57%. В целом заболеваемость ОРВИ на прошедшей 47 календарной неделе по совокупному населению составляла 72,4 случая на 10 тысяч населения и оставалась на уровне предыдущей недели. 
По данным еженедельного мониторинга, активность респираторных вирусов в настоящее время низкая, случаи гриппа лабораторно не выявляются – циркулируют преимущественно аденовирусы и риновирусы.
В Волгоградской области близится к завершению прививочная кампания против гриппа. Уже привито 1 млн 153 тысячи человек – 46,3% от численности населения региона. 

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