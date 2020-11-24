Всплеск ОРВИ у взрослых зафиксирован в Волгоградской области

Здравоохранение 24.11.2020 09:47
0
24.11.2020 09:47
Среди взрослого населения Волгоградской области зафиксировано превышение порогового значения заболеваемости острыми респираторными инфекциями на 111%. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.
Среди детского населения, наоборот, наблюдается снижение пороговых значений: среди детей 0-2 года – ниже на 77%, детей 3-6 лет – на 67%, 7-14 лет – на 57%. В целом заболеваемость ОРВИ на прошедшей 47 календарной неделе по совокупному населению составляла 72,4 случая на 10 тысяч населения и оставалась на уровне предыдущей недели.
По данным еженедельного мониторинга, активность респираторных вирусов в настоящее время низкая, случаи гриппа лабораторно не выявляются – циркулируют преимущественно аденовирусы и риновирусы.
В Волгоградской области близится к завершению прививочная кампания против гриппа. Уже привито 1 млн 153 тысячи человек – 46,3% от численности населения региона.
Реклама
Заболеваемость COVID-19 пошла на спад в Волгоградской области23.11.2020 11:58
Здравоохранение 23.11.2020 11:58
Тесты по новым правилам: волгоградцам объяснили, как их будут лечить от коронавируса22.11.2020 13:02
Здравоохранение 22.11.2020 13:02
Без шансов: новым жертвам коронавируса в Волгоградской области не помогло домашнее лечение21.11.2020 14:19
Здравоохранение 21.11.2020 14:19
Коронавирус в Волгоградской области установил новый антирекорд21.11.2020 12:12
Здравоохранение 21.11.2020 12:12
Все страшнее: еще пятерых жителей Волгоградской области убил коронавирус19.11.2020 11:57
Здравоохранение 19.11.2020 11:57
Жизнь после COVID: волгоградцам требуется лечение дома после выписки из стационаров18.11.2020 17:45
Здравоохранение 18.11.2020 17:45
Из ковидных стационаров Волгоградской области за сутки выписалось рекордное число пациентов18.11.2020 12:39
Здравоохранение 18.11.2020 12:39
Новых добровольцев для прививки от коронавируса найдут среди медиков и соцработников Волгоградской области17.11.2020 16:49
Здравоохранение 17.11.2020 16:49
Губернатор Волгоградской области пообещал всем болеющим дома ковидникам бесплатные лекарства16.11.2020 19:09
Здравоохранение 16.11.2020 19:09
В Волгограде два корпуса санатория «Ергенинский» отдали под COVID-1916.11.2020 15:44
Здравоохранение 16.11.2020 15:44
В Волгоградской области ищут новых добровольцев для прививок от коронавируса16.11.2020 12:37
Здравоохранение 16.11.2020 12:37
12 погибших за три дня: в Волгоградской области лютует COVID-1916.11.2020 12:00
Здравоохранение 16.11.2020 12:00
В Волгоградской области COVID-19 убивает и старых, и молодых15.11.2020 17:11
Здравоохранение 15.11.2020 17:11
Смертность от COVID-19 в Волгоградской области высокая вторые сутки15.11.2020 12:16
Здравоохранение 15.11.2020 12:16
Обязательные тесты и основания для КТ: в Волгограде обновили рекомендации для лечения больных на дому14.11.2020 21:27
Здравоохранение 14.11.2020 21:27
Реклама