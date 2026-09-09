Андрей Бочаров осмотрел виноградники экс-директора завода

Сегодня, 9 сентября, губернатор Волгоградской области посетил крестьянско-фермерское хозяйство Владимира Зимовца, бывшего директора Волжского трубного завода, который дважды являлся доверенным лицом Президента РФ.
В настоящее время Владимир Григорьевич успешно развивает аграрное предприятие. В частности, он выращивает виноград, плантации которого располагаются в Среднеахтубинском районе. Андрей Бочаров ознакомился с производственной и перерабатывающей площадками КФХ.
Фото администрации Волгоградской области