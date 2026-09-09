Андрей Бочаров осмотрел виноградники экс-директора завода

Федеральные новости

Погибли четверо, десятки ранены: хроника теракта ВСУ в Новороссийске 9 сентября

Ночь с 8 на 9 сентября стала самой напряженной для жителей Новороссийска за последнее время. Почти семь часов город находился под ударами беспилотников. Как сообщает ИА «Живая Кубань», в...