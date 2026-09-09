



Арбитражный суд отказал ООО «УК «ЦентрВолга»» в требовании отменить штраф, назначенный ИГЖН по Волгоградской области. Как сообщили в арбитраже, ранее жилинспекторы выявили ряд нарушений при содержании дома №27 по ул. Советская. Проверяющие зафиксировали трещины со стороны дворового фасада, наличие вандальных надписей и частичное отслоение окрасочного слоя. Кроме того, в подвальном помещении на момент инспекции находились блоки кондиционеров, прикрепленные к стене многоквартирного дома.

Проверка проходила в ноябре прошлого года. После чего УК привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 125 тысяч рублей. Коммунальщики обжаловали это постановление, но безуспешно. Арбитражный суд подтвердил, что компания нарушила лицензионные требования при управлении домом.