Арбитражный суд отказал ООО «УК «ЦентрВолга»» в требовании отменить штраф, назначенный ИГЖН по Волгоградской области.
Как сообщили в арбитраже, ранее жилинспекторы выявили ряд нарушений при содержании дома №27 по ул. Советская. Проверяющие зафиксировали трещины со стороны дворового фасада, наличие вандальных надписей и частичное отслоение окрасочного слоя. Кроме того, в подвальном помещении на момент инспекции находились блоки кондиционеров, прикрепленные к стене многоквартирного дома.
Проверка проходила в ноябре прошлого года. После чего УК привлекли к административной ответственности в виде штрафа в 125 тысяч рублей. Коммунальщики обжаловали это постановление, но безуспешно. Арбитражный суд подтвердил, что компания нарушила лицензионные требования при управлении домом.
Напомним, ранее сообщалось, что ООО «УК ЖКХ города Волгограда» потребовало от жильцов многоквартирного дома № 8 на ул. Пражской демонтировать сплит-системы. В мэрии назвали это требование законным.