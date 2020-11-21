Борьба с коррупцией

Взяли за недра: в Волгограде сотрудники УФСБ задержали «посредника» в госзакупках

Борьба с коррупцией 21.11.2020 12:20
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21.11.2020 12:20


Следователями ГУ МВД России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего волгоградца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. 
По данным следствия, подозреваемый за денежное вознаграждение обещал руководителю одной из строительных организаций победу в аукционе на право пользования недрами. Данные услуги злоумышленник оценил в 3 млн. рублей, которые, по его словам, предназначались для дальнейшей передачи высокопоставленным лицам. О данном факте предприниматель сообщил в правоохранительные органы и последующие его встречи с  «посредником»  проходили под контролем оперативных сотрудников. 20 ноября 2020 года при получении части требуемой суммы - 1,5 млн. рублей, он был задержан сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.
По ходатайству следствия судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, полицейские устанавливают соучастников преступления и возможных потерпевших от противоправной деятельности.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области. 

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