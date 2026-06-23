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«Результаты ничуть не вскружили мне голову»: трижды «стобалльница» из Волгограда – о подготовке, сомнениях и радостях жизни

Общество 23.06.2026 18:31
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23.06.2026 18:31


Новость о том, что волгоградская школьница набрала 300 баллов за три экзамена, вызвала эффект разорвавшейся бомбы. В школе и на просторах Интернета Светлану Овечкину, выпускницу лицея №3, называют «звездой», «легендой» и «автором эффектного хет-трика». А вот сама девушка воспринимает свои результаты весьма скромно – благодарит за поздравления, но не возносит себя на Олимп и с легким волнением ожидает старта приемной кампании. 

О подготовке к экзаменам, главных правилах детей и родителей, а также счастье, которое любит тишину, корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили со Светой и ее мамой.

«Расслабляться пока еще рано»

Еще недавно Свету Овечкину поздравляли с первой сотней за ЕГЭ по русскому языку. После – ликовали высшему баллу за экзамен по профильной математике. А дальше – в буквальном смысле не верили своим глазам. Еще одна сотка? Да еще и по такому сложному предмету как физика?

Когда ты идешь на экзамен, внутри все-таки должны оставаться сомнения. Именно сомневаясь  ты лучше проверяешь самого себя, – убеждена выпускница. – На мой взгляд, самоуверенность в этом вопросе может сыграть с человеком злую шутку. Хотя я все-таки осознавала, что много училась и примерно понимала, что меня ожидает на экзамене. Это помогало справиться с волнением.

Системности, с которой 18-летняя девочка подошла к процессу подготовки, могли бы позавидовать любые менеджеры. Еще в 10 классе Светлана выбрала основные «мишени» и два года подряд прицельно била в ключевые точки. Результат говорит сам за себя и дает ответ на извечный вопрос – как же одолеть выпускные экзамены?

Мне кажется, что срывы происходят у тех детей, которые готовятся к ЕГЭ впопыхах. Света же выстроила четкий план и распределила время занятий. В 11 классе она поняла, что ей уже не хватает времени на дополнительный английский и сконцентрировалась именно на физике, информатике, математике и русском языке, – подключается к разговору мама школьницы Елена. – У дочери была вполне конкретная цель – поступить в московский вуз. И, скажем честно, для ее реализации нужны действительно хорошие баллы. Так что пока мы ничего не загадываем. Даже с 310 баллами в активе – 10 баллов Свете добавили за  медаль и участие в олимпиадах – не спешим строить далекоидущие планы.

Да, совсем уж расслабляться пока еще рано, – подтверждает Светлана.

«Надо оставаться живым человеком»

В желании достичь поставленной цели, помноженной на юношеский максимализм, легко «утонуть» в учебе и пропустить свое юношество. Это в семье Овечкиных осознавали все – и сама Светлана, и ее родители.

Самое главное – уметь совмещать несколько занятий и не терять общения с людьми, закрываясь в своей квартире, – уверена выпускница. – Если нет возможности выйти на улицу, хотя бы созвониться с друзьями. Это действительно помогает «очистить» голову и остаться живым человеком с интересами, которые не ограничиваются только лишь учебой.


Во время подготовки мы просто были рядом. Иногда важнее всего обнять ребенка и сказать, что у него все получится. Нужно лишь немного приложить усилия, – рассуждает Елена. – Как врач я всегда следила, чтобы у дочки был достаточное количество сна. Хотя порой она все-таки недосыпала… Но мы не вводили это в привычку, так как, если мозг не отдыхает и не успевает как следует восстановиться, ничего не получится.

Говоря о своих результатах с удивительным спокойствием, Светлана признает – три сотни подряд ничуть не вскружили ей голову. Общаясь с такими же нацеленными на результат выпускниками, она лишь отчасти воспринимает их как приятную неожиданность.

Еще до ЕГЭ я общалась с людьми, которые уже получали сто баллов, поэтому никаких стереотипов в духе «это невозможно», у меня не было, – говорит школьница. – К слову, баллы хотя и были важны для меня, но все-таки не становились самоцелью. Я участвовала в олимпиадах, поэтому у меня была некоторая «подушка безопасности».

«Дети не видят наших переживаний. А порой и слез»

К обрушившейся на подростка популярности в семье Овечкиных относятся с толикой осторожности, ведь счастье, по словам мамы Светланы, любит тишину.

Экзамены – это испытание для всей семьи. Лично мне совладать со своими эмоциями помогала работа. Часть родителей на время ЕГЭ берут отпуска, а я, наоборот, искала спасение в рабочем кабинете, – признает мама выпускницы. – Наши дети не видят наших переживаний, а порой и слез. Этого и не нужно, поэтому домой я всегда заходила только с улыбкой. Только с теплом и с добротой к своему ребенку. Что касается результатов, то я действительно считаю, что радость не всегда должна быть публичной. По правде говоря, я бы и не делилась ни с кем нашими результатами. По крайней мере до тех пор, пока мы не узнаем итогов четвертого ЕГЭ по информатике.

После двух лет напряженной работы и их квинтэссенции в виде выпускных экзаменов Света больше всего хочет простых радостей подростка – летних беззаботных прогулок, отдыха на Волге и встреч с друзьями.

Хочется и погулять, и пообщаться с близкими людьми. В ближайшее время я этим и займусь,  – улыбается девушка.

– В субботу дочери вручат аттестат, а в воскресенье мы пойдем на ее выпускной вечер. Два платья для таких важных событий купили заранее. Понимали ведь, что потом будет попросту не до этого (смеется – Прим.ред.).

Фото со страницы Светланы Овечкиной в социальных сетях 

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