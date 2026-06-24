



Школьник из Камышина Захар Наумов победил в финале конкурса «Росатома», подтвердив свое участие в масштабной арктической экспедиции к Северному полюсу «Ледокол знаний».

В финале конкурса командам, в состав которого входили будущие ученые, научные журналисты, инженеры и представители рабочих профессий, предстояло сойтись в научном «спарринге». Участники интеллектуальных дуэлей защищали противоположные позиции по вопросам квантовых вычислений, ядерной медицины, развитии энерголетия, а также освоения Луны и Арктики.

Участники из Южного федерального округа дискутировали на тему ядерных наработок. Командам предстояло вернуться к проекту-мечте середины XX века и адаптировать ее под современность, учитывая не только безопасность, но и общественное восприятие. В итоге часть школьников отстаивала проект сверхтяжелого ядерного дирижабля, способного держаться в воздухе несколько месяцев, а их оппоненты рассказывали о ядерном локомотиве, который не дает прямых выбросов углекислого газа и при этом не требует электрификации железных дорог.

После научных «спаррингов» члены жюри выбрали четверых участников из ЮФО, которые уже в августе отправятся в седьмую экспедицию к Северному полюсу. Вместе с «коллегами» из Ростовской и Астраханской областей путевку в необычное и невероятно увлекательное путешествие получил ученик камышинской школы № 12 имени Героя России А.С. Колгатина Захар Наумов.

– Особенностью седьмого «Ледокола знаний» станет его беспрецедентный масштаб: в честь Года единства народов России впервые в истории проекта экспедиция объединит на одном маршруте школьников всех восьми федеральных округов страны, – отметили организаторы конкурса.

Фото с сайта Росатома