



В Дзержинском районе Волгограда спустя более полугода с момента завершения демонтажа торговых павильонов на месте бывшего рынка «Олимпия» продолжает пустовать территория. Некогда оживленное место сейчас больше походит на заброшенный пустырь. И, как сообщает ИА «Высота 102», кардинальных изменений на этой территории в ближайшее время ждать не стоит.





Напомним, о ликвидации рынка стало известно в конце декабря 2024 года. Ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор. Долгое время арендатор пытался оспорить решение муниципалитета, но в конце 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.





Известие о закрытии рынка, долгое время кормившего жителей микрорайона, стало особенно болезненным для местных торговцев. Тогда продавцы в спешке начали вывозить все свое имущество, забирая вместе с оставшимся товаром оконные рамы, двери и другие вещи. Огромные убытки поставили под удар дальнейшую предпринимательскую деятельность.

Окончательно территория была освобождена лишь к концу 2025 года. Ранее городскими властями также было объявлено, что на месте бывшего рынка пройдет благоустройство территории. Но работы до сегодняшнего дня так и не были начаты.





Сейчас же на месте торговых павильонов можно наблюдать остатки фундамента и разросшуюся сорную траву и кустарники. Любопытно, что возле опустевшего места торговли образовались несколько точек стихийной торговли овощами и фруктами, которые явно востребованы среди местных в связи с теперь недостающим поблизости рынком.

– Уже год прошел, как мы остались без рынка, а все никак не можем о нем забыть, – признается пенсионерка Людмила. – Да, недалеко построили новый рынок, но честно сказать, мы туда и не ходим – дорого и выбор не тот. Приходится выбирать из того, что есть, в сетевых магазинах.





На запрос информагентства о дате старта работ по благоустройству территории в мэрии пояснили, в мэрии сообщили, что в настоящее время лишь решаются оргвопросы.

– Ранее муниципалитетом принята в собственность территория на ул. 8-й Воздушной Армии, на которой размещались торговые объекты. В настоящее время проводятся мероприятия, необходимые для оформления земельного участка, что даст в дальнейшем юридическую возможность для проведения работ по благоустройству данной территории, – ответили в пресс-службе администрации города.









Фото: Андрей Поручаев / V102.RU