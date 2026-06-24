В Волгограде анонсированы общественные обсуждения документации по планировке территории в Комсомольском парке для строительства культурно-просветительского центра на месте существующей часовни в честь иконы Урюпинской Божией Матери и церковной лавки, которые будут снесены.

Согласно постановлению главы Волгограда, обсуждения проекта планировки и межевания территории пройдут с 25 июня по 8 июля текущего года. Участники обсуждений могут в этот период направлять свои предложения и замечания в письменной форме через официальный сайт администрации Волгограда или в департамент по градостроительству и архитектуре. В самом департаменте, который расположен на ул. Порт-Саида, будет организована экспозиция проектной документации. Посетители смогут оставить свои предложения в специальном журнале.

Напомним, что 18 июня губернатор Андрей Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в церемонии открытия закладного камня на месте будущего культурно-просветительского центра в Комсомольском парке.

Тогда сообщалось, что планируемый объект будет совмещать в себе воскресную школу, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописной мастерской и другими объектами. В школе будут два больших и два малых класса, зал конференций, выставочный зал.

В документации указано, что проектом планировки предлагается разместить в парке два корпуса культурно-просветительного центра и церковь. Все постройки будут одноэтажными. Площадь центра составит 620 кв.м., а церкви – 290 кв.м. Сам земельный участок площадью 5169 кв.м., который выделяется под застройку, будут застроен только на 30% при нормативном показателе в 50%. Озеленению будет отведено 22% участка.

Вместимость центра составит 145 единовременных посетителей, а церкви – 50.







Также в непосредственной близости от планируемого объекта вдоль улицы им. Володарского проектом предусматривается размещение 22 парковочных места, 8 из которых – для обслуживания объектов религиозного управления и образования, 5 – для посетителей объекта, осуществляющего религиозные обряды.

Также отмечается, что указанные проектные решения планируется реализовать в срок до 2045 года.

На фото V102.RU действующая часовня и лавка в парке

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