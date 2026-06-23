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Общество

Заслуженный юрист России высказалась о сфабрикованном обращении работников «Эльтона» к Бастрыкину

Общество 23.06.2026 15:58
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23.06.2026 15:58


О возможности аннулирования документов, подписанных сотрудниками санатория «Эльтон» под давлением руководства, рассказала Заслуженный юрист России Светлана Казаченок.

По словам доктора юридических наук, работникам, которых ставят в безвыходное положение и угрожают увольнением за «непослушание», следует обратиться с коллективной жалобой в прокуратуру или трудовую инспекцию.

Желательно, чтобы у работников, которых вынуждают ставить свои подписи, были свидетельские показания или аудиозапись разговора, – комментирует Светлана Казаченок. – В этом случае трудинспекция имеет право выдать предписание и аннулировать документ. Безусловно, я понимаю, что людей могли напугать потерей рабочего места, однако без обращения проблема никак не решится.

На откровенный беспредел в организации сотрудники санатория «Эльтон» в Палласовском районе Волгоградской области жалуются уже не в первый раз. Работники предполагают, что, принудительно собирая подписи под некими документами, бывшие собственники предприятия готовят за их спиной новое обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Сегодня всех работников, даже тех, у кого был выходной, вызвали в отдел кадров и потребовали подписать некий документ, – на условиях анонимности рассказали журналистам портала Volganet запуганные представители коллектива. – С его содержанием нас не знакомили. Мы только успели увидеть, что в «шапке» документа значится фамилия Бастрыкина. Подписи просят ставить очень настойчиво, угрожая увольнением. Люди запуганы.

Потерей своего рабочего места, подчеркивают сотрудники «Эльтона», их стращали и после прежнего обращения к журналистам. Тогда, напомним, горожане, расписавшиеся в документах для уточнения стажа, крайне удивились, узнав о своем «обращении» к Александру Бастрыкину.

Нам также угрожали жесткими санкциями, вплоть до увольнения. Директор грозился обязательно найти того, кто общался с журналистами, заявлял, что у него связи по «прослушке» есть. Конечно, под таким давлением коллектив сейчас запуган, — заявил собеседник портала.

Коллектив санатория предполагает, что лица, аффилированные с ООО «Эльтон-Мед», используют их «в темную» для достижения собственных корыстных целей. По их мнению, бывшие собственники надеются, что после якобы подписанных сотрудниками обращений им удастся вернуть проданное на торгах имущество здравницы.

Между тем, новый собственник ООО «Эльтон+» сообщает сотрудникам о том, что все имеющиеся вакансии в санатории будут сохранены.

Сейчас мы находимся на стадии оформления лицензий на деятельность здравницы, но параллельно уже проводим беседы с действующими сотрудниками, – отмечает администратор дирекции ООО «Эльтон +» Ирина Егорова. – Мы уведомляем их о том, что все места за ними будут сохранены. На сегодняшний день уже разработана кадровая структура, где учтен каждый сотрудник с его должностью, которая будет сохранена. Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества с новыми специалистами согласно имеющимся вакансиям. Всю информацию мы доводим до людей, чтобы они не волновались. Мы учитываем интересы коллектива.

В 2022 году гендиректора ООО «Санаторий Эльтон – 2» Александра Богданова обвинили в неуплате налогов на сумму более 100 миллионов рублей. По версии следствия, в 2016 и 2019 годах он уклонялся от их уплаты путем занижения в декларациях полученных доходов.

В июне 2023-го общество с ограниченной ответственностью признали банкротом. Все имущество организации выставили на торги в виде открытого аукциона. Единственным покупателем стало ООО «Эльтон +».

Фото из архива V102.ru

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