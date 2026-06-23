Безопасное лето: как защитить себя и детей от электротравм





Лето – пора отпусков и школьных каникул. Много времени мы проводим на улице, а дети активно исследуют окружающий мир. Именно в этот период растёт число несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током.

Современная жизнь немыслима без электричества, но мы редко задумываемся об опасности, которую оно таит в себе. Ток невидим, не имеет запаха, поэтому обнаружить его без специальных приборов мы не можем. Ток поражает внезапно, когда человек оказывается «включенным» в электрическую цепь. Электротравматизм по сравнению с другими видами травм наиболее опасен и чаще приводит к смертельным случаям и тяжёлым последствиям.

Специалисты «Россети Юг» напоминают: электричество требует уважительного отношения и строгого соблюдения правил безопасности.

Электричество можно сравнить с рекой: в исправной сети ток течёт по «руслу» проводов. Но если изоляция повреждена, человек может стать частью электрической цепи. Особую опасность создаёт влага – мокрые руки, влажный пол или лужи на улице резко снижают сопротивление тела и увеличивают риск поражения током.

Оборванный провод – одна из самых серьёзных угроз. Он создаёт вокруг себя зону растекания тока: чем ближе к проводу, тем выше напряжение у поверхности земли. Безопасное расстояние – 8–10 метров. Если вы увидели оборванный провод на улице, нужно, во-первых, сообщить об этом в «Россети» по номеру 220 (с мобильных устройств) или 8-800-220-0-220, а во-вторых, правильно покинуть опасную зону. Чтобы избежать шагового напряжения – разницы потенциалов между ногами — двигайтесь «гусиным шагом»: пятка одной ноги приставляется к носку другой, ступни скользят по земле. Альтернатива – прыжок на одной ноге (вторая согнута и не касается земли).

Если же вы видите человека, схватившегося за провод или лежащего рядом с оборванным кабелем, не спешите бросаться ему на помощь: прикосновение к пострадавшему может привести к удару током и вас. Прежде всего нужно устранить источник тока – выключить автомат или выдернуть вилку из розетки, если ситуация происходит дома. На улице не подходите ближе 8 метров и сразу вызывайте помощь: 112 (спасатели) или 103 (скорая помощь), чётко назовите адрес и опишите ситуацию.

Любимым занятием многих является рыбалка, которая может закончиться плачевно, если вы находитесь рядом с ЛЭП. Современные углепластиковые удилища проводят ток, поэтому достаточно приблизить удочку к проводам на полтора метра, чтобы возникла электрическая дуга. То же самое касается запуска воздушного змея вблизи ЛЭП: если он намотается на провода, ток может пройти через верёвку – и через ваше тело.

Знаки «Высокое напряжение», «Не влезай!» и ограждения вокруг энергообъектов – не формальность, а жизненно важные предупреждения. Игнорирование этих сигналов, попытки забраться на опоры ЛЭП, проникнуть за ограждения подстанций или бросить что то на провода могут привести к трагедии. Важно объяснить это детям: они не всегда осознают серьёзность ситуации и могут играть рядом с энергообъектами.

Компания уделяет особое внимание обучению правилам электробезопасности. В сообществе Маши Лампочкиной во «ВКонтакте» доступны познавательные мультфильмы, которые просто и понятно объясняют, как вести себя рядом с энергообъектами. В школах проводятся уроки с роботом манекеном Гошей: дети на практике учатся оказывать первую помощь. Совместно с издательством «Просвещение» запущен модуль проекта «Всероссийский урок безопасности» – он включает методические материалы, видеоролики и задания для учителей, родителей и детей.

Сотрудники компании регулярно занимаются профилактикой детского электротравматизма. С начала 2026 года в детских садах, школах, колледжах Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея и Калмыкия энергетики провели почти 700 уроков и лекций для детей и подростков. В летний период работа продолжается на площадках летних пришкольных и оздоровительных лагерей. В начале лета специалисты компании рассказали об электробезопасности и провели мастер-классы для ребят во всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Участниками встречи стали более ста ребят из разных регионов России.

Предупреждение – лучший способ избежать трагедии. Расскажите детям о правилах электробезопасности, соблюдайте их сами и делитесь этой информацией с близкими. Пусть лето будет радостным и безопасным!

Фото предоставлено «Россети Юг».