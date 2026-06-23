



В Волгограде на 87-м году жизни скончался ученый, педагог, доктор медицинских наук, профессор Рудольф Самусев. Об этом сообщили 23 июня в пресс-службе ВолгГМУ.

Как отметили в волгоградском медуниверситете, Рудольф Самусев принадлежал к числу ярчайших представителей российской анатомической школы, посвятив более 25 лет руководству кафедрой гистологии, цитологии и эмбриологии.

– Его многолетняя научная, педагогическая и организаторская деятельность внесла неоценимый вклад в развитие анатомии, гистологии и медицинского образования. Под его руководством были воспитаны поколения врачей, преподавателей и исследователей, а созданные им учебники, атласы и руководства стали настольными книгами для студентов и специалистов в России и далеко за её пределами, – отметили в образовательном учреждении.

Рудольф Павлович Самусев родился 27 августа 1939 году в Котельниковском районе Сталинградской области. В 1962 году закончил Волгоградский мединститут по специальности «Учебное дело». Согласно данным сайта университета, научной деятельности он посвятил почти 60 лет. В 1983 году ему была присуждена степень доктора медицинских наук, в 1986 году – звание профессора.

За долгие годы работы под эгидой Рудольфа Самусева были изданы несколько популярных научных книг: «Атлас анатомии человека», «Справочный атлас анатомии человека», «Анатомия человека», «Анатомия головы с нейроанатомией», «Анатомия человека в эпонимах» и несколько других работ.

Фото: ВолгГМУ