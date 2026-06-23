В Саратове завершился Кубок Вооружённых Сил Российской Федерации по боксу среди мужчин – турнир, который традиционно служит отборочным этапом на чемпионат России. В этом году на ринге спорткомплекса «Протон‑Арена» за медали и право выступить на главном национальном старте боролись 94 сильнейших спортсмена.

На ринг вышли представители 15 сборных команд – в составе делегаций были боксёры из различных родов войск, видов Вооружённых сил и военных округов страны. Высокий уровень конкуренции подчёркивал статус турнира: для многих участников победа здесь означала не только командное признание, но и прямой путь на чемпионат России по боксу среди мужчин 2026 года.

По итогам напряжённых поединков в общекомандном зачёте пьедестал распределился следующим образом:

золото – ВДВ;

серебро – ВВО;

бронза – ВКС.

Особый повод для гордости у болельщиков Волгоградской области: регион на турнире достойно представили Никита Корецкий и Михаил Садыков.

Никита Корецкий продемонстрировал уверенную и зрелую тактику на протяжении всех боёв и в итоге поднялся на высшую ступень пьедестала. Победа на Кубке Вооружённых Сил принесла спортсмену не только титул чемпиона ВС РФ, но и заветную путёвку на чемпионат России – теперь перед ним открывается возможность побороться за место в национальной сборной.

Михаил Садыков также вписал своё имя в историю турнира, став бронзовым призёром соревнований. Его стойкость и техничность в ринге не остались незамеченными экспертами и тренерским штабом.

Нельзя не отметить вклад наставника спортсменов – Сергея Юрьевича Соловьёва. Успехи подопечных – это и его заслуга: грамотная подготовка, выстроенная стратегия и умение настроить боксёров на максимальный результат сыграли важную роль в достижении высоких наград.

Поздравляем Никиту Корецкого, Михаила Садыкова и Сергея Юрьевича Соловьёва с успешным выступлением и желаем новых побед на предстоящих стартах!

Александр Веселовский

Фото: Федерация бокса Волгоградской области