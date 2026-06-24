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Общество

В Волгограде приостановили продажи туров в Турцию и Египет: рассказываем, почему

Общество 24.06.2026 07:13
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24.06.2026 07:13


В Волгограде «сломавшийся» сайт туроператора поставил на паузу работу многих турагентств. До тех пор, пока компания не восстановит доступ к ресурсу, путешественники не смогут оформить новые туры.

– Сайт туроператора FUN&SUN, который является единственным перевозчиком, летающим из Волгограда в Турцию, не работает с пятницы. Что именно произошло – хакерская атака или технический сбой, - никому не известно. Но факт остается фактом: продажи туров в Турцию, Египет, Таиланд, во Вьетнам конкретно у этой компании «встали» по всей России, – рассказывает представитель агентства «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова. – Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов в выбранные ими страны, но, надо понимать, это процесс этот – крайне не быстрый. В итоге самолеты летают полупустыми. Имея определенные обязательства и перед авиакомпаниями, и перед заграничными отелями, организация ежедневно несет многомиллионные убытки, и нам очень хочется верить, что у них хватит ресурса вернуться в строй и продолжить работу в прежнем формате.

Еще одной «мозолью» туристического бизнеса, переживающего не самые лучшие времена, стали многочасовые задержки рейсов. Так, вместо воскресенья, 21 июня, рейс в турецкую Анталью вылетел из Волгограда только сегодня ночью.

– В случае с задержками рейсов туристам, увы, остается только одно – набраться терпения, – признает волгоградский туаргент. – Путешественникам, у которых сдают нервы и кончаются силы на ожидание, мы можем посоветовать лишь отказаться от путевки, а после решать вопрос с возвратом средств в досудебном или судебном порядке. В прежние годы, когда вылет самолета задерживался более, чем на сутки, мы после возвращения клиентов с отдыха писали заявление туроператору с просьбой о компенсации. Кому-то действительно возвращали деньги за потерянные сутки, кому-то приходила лишь часть средств. Как будет сейчас, сказать сложно, потому что нынешняя ситуация крайне неопределенная.

Представители турбизнеса в Волгограде признают, что современные реалии хотя и вносят коррективы в планы жителей, но все-таки не обнуляют спроса на путешествия.

Могу сказать так: кто хочет летать и кто летает в последние годы, не просто понимают сложившуюся ситуацию, но и относятся к ней адекватно, – комментирует Светлана Курьянова. – Я не думаю, что в ближайшие годы путешествовать по миру станет значительно проще. Поэтому вариантов у нас всего несколько – либо оставаться дома и «греть» деньги в копилке, либо вкладывать средства в крупные покупки, либо же летать и быть готовыми ко всему.

Напомним, в этом году турагенты фиксируют снижение спроса на отдых у черноморского побережья. По словам специалистов, волгоградцев смущают не только новости о разлившемся в море мазуте, но и заметно подросшие цены на путевки.

По последним данным Волгоградстата, поездка на отдых на Черноморское побережье России подорожала за последнюю неделю почти на 5% (+4,93%). Средняя стоимость отдыха на побережье Черного моря составила 68388,19 рублей из расчета на одного человека.

Фото из архива V102.ru

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