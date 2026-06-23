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Расследования

В Волгограде полиция и ФСБ вычислили виртуальную телефонную станцию мошенников

Расследования 23.06.2026 18:48
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23.06.2026 18:48


В Волгограде полиция совместно с ФСБ провели спецоперацию по задержанию 32-летней пособницы международной ОПГ телефонных мошенников. Женщина помогала иностранцам оборудовать виртуальную телефонную станцию, через которую аферисты могли дозваниваться до россиян в обход всех ограничений.



- Всю технику и необходимые инструкции для работы анонимные кураторы присылали ей посредством доставки. Они же арендовали для неё квартиры в разных районах города с определенной периодичностью, чтобы скрыть местонахождение нелегального узла связи, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Преступной деятельностью волгоградка занималась с апреля по июнь 2026 года. За этот период с её помощью совершены 277 преступлений, в результате которых гражданам был нанесён ущерб в размере 35 млн рублей.

Во время обысков силовики обнаружили по адресам съёмных квартир специализированное оборудование: сим-бокс, 4 маршрутизатора виртуальной связи, 5 сотовых телефона, ноутбук, 6 роутеров, а также 16 антенн сотовой связи.

Отметим, за незаконное использование коммуникационного оборудования женщине грозит до 6 лет лишения свободы. В настоящее время фигурантка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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