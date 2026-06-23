Охрану для «Волгоград Арены» ищут за 12 млн рублей





Дирекция стадиона «Волгоград Арена» ищет охрану для безопасности стадиона. Согласно документам аукциона на сайте госзакупок, услуги обойдутся учреждению в 12,1 млн рублей.

Средства на охрану будут выделены как бюджетные, так и внебюджетные. За эту сумму стадион будет находиться под охранной шесть месяцев – с августа 2026 года до конца января 2027 года.

Компания должна иметь действующую лицензию на предоставление услуг по защите жизни и здоровья посетителей, обеспечению порядка на матчах и прочих мероприятиях, а также охране объектов и обеспечению пропускной системы.