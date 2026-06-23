В России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза – опасной тропической инфекции, которая сопровождается кашлем с гноем и кровью, болями в суставах, множественными абсцессами.

По информации Роспотребнадзора, заболевание диагностировано у туристки, которая вернулась из Таиланда. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что она посещала различные экскурсии, в том числе ферму со слонами.

Справка. Мелиоидоз – тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательной бактерией, которая живет в прикорневом слое растений в эндемичных регионах мира. В их числе – Вьетнам, Китай, Индонезия, Сингапур, Австралия, Таиланд, Индия, Мальдивы, Шри-Ланка, Непал и другие. Заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями.

В Роспотребнадзоре напомнили, что ранее в России уже регистрировались два завозных случая мелиоидоза из Таиланда – в 2017 и 2024 годах.





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