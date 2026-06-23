В Волгограде СК возбудил уголовное дело в отношении генерального и финансового директоров одной из коммерческих организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность. Руководители сбывали в городе нелегальные препараты.

- В период с 2023 по 2024 год фигуранты приобретали у поставщика лекарственное средство для ветеринарного применения и организовали его дальнейшую реализацию. При этом подозреваемым было достоверно известно, что указанный препарат не прошел обязательную процедуру государственной регистрации, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Коммерсанты пытались таким образом заработать. По данным правоохранителей, нелегальная выручка составила 250 тыс. рублей.

Отметим, фигурантам может грозить до 8 лет лишения свободы. В настоящее время расследование в отношении поставщиков уже завершено и направлено в суд.

Фото из архива ИА «Высота 102»