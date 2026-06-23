Семейная драма, которая перешла в судебную плоскость, развернулась в Дзержинском районе Волгограда после смерти участника СВО. Его мать подала иск в суд с требованием о признании брака сына недействительным, чтобы лишить сноху выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов региона, женщина добивалась признании снохи по имени Даниэла недостойной наследницей, утверждая, что сын хотел с ней развестись, но не успел. Также женщина сообщила, что этот брак был корыстным, так как эмоциональной связи между супругами не было, как и семейных отношений. В подтверждении своих слов женщина предоставила переписку о желании сына развестись. Также ее слова подтверждали родственники.

Однако суд, которому пришлось разбираться в этих семейных дебрях, отказал в удовлетворении иска.

Установлено, что волгоградец, который заключил контракт с Минобороны, пропал в зоне СВО в сентябре 2025 года. Впоследствии его признали погибшим. На момент гибели военнослужащий состоял в зарегистрированном браке. Его супруга Даниэла предоставила суду доказательства семейных отношений, в числе которых совместный ребенок, фотоальбом, который семья вела с 2015 года, переписку и денежные переводы на содержание семьи.

Изучив все доводы и доказательства суд не нашел оснований для удовлетворения иска. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!