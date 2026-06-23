



В Волгоградской области жителей предостерегли от передачи конфиденциальной информации посторонним. Власти фиксируют участившиеся случаи сбора чувствительных данных неизвестными лицами. В частности, такие инциденты массово фиксируются в Новоаннинском районе.

- В последние дни в мессенджерах и электронной почте зафиксирована массовая рассылка сообщений от имени главы Новоаннинского района. Злоумышленники, используя фейковые аккаунты, направляют обращения с просьбой срочно предоставить индивидуальные персональные данные, сведения о деятельности организаций, а также конфиденциальную информацию, - сообщили в районной администрации.

Отметим, по данным властей, данные сообщения носят ложный характер. Районная администрация не рассылает письма и сообщения с просьбами предоставить реквизиты организаций, сканы паспортов, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты и пароли третьим лицам. В случае необходимости запросы оформляются на официальном бланке с подписью и печатью и отправляются Почтой России.

Фото из архива ИА «Высота 102»