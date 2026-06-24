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Спорт

Волгоградцы привезли с соревнований по прыжкам в высоту «золото» и «бронзу»

Спорт 24.06.2026 06:38
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24.06.2026 06:38


В городе Белая Калитва завершились Всероссийские соревнования по прыжкам в высоту «Побеждай» – турнир, который собрал перспективных атлетов со всей страны. Медали разыгрывались в четырёх возрастных категориях: до 14, 16, 18 и 20 лет. Воспитанники волгоградской СШОР по лёгкой атлетике ярко проявили себя на престижных состязаниях и привезли домой две награды: «золото» и «бронзу».

Победителем соревнований среди юношей до 14 лет стал Михаил Потапов. Атлет продемонстрировал отличную форму и уверенно преодолел планку на высоте 155 см. Этого результата хватило, чтобы одержать победу с солидным отрывом: серебряный призёр отстал на целых 10 см.


Михаил не остановился на достигнутом и попытался штурмовать новую высоту — 160 см. К сожалению, планка оказалась пока непокорённой, но потенциал спортсмена очевиден.

В секторе для девушек до 16 лет не обошлось без ярких эмоций и напряжённой борьбы. Бронзовую награду завоевала Эвелина Бахмутова. Для спортсменки эти соревнования стали по‑настоящему знаковыми: она установила личный рекорд, взяв высоту 160 см, и вошла в тройку сильнейших.

Эвелина уступила ростовчанке Ксении Сорокиной лишь по количеству попыток, а победу в этой категории праздновала Ксения Гукова, представляющая ЛНР. Её результат составил 170 см, что позволило уверенно занять верхнюю ступень пьедестала.

Соревнования «Побеждай» позволили молодым атлетам продемонстрировать свои достижения и получить опыт выступления на всероссийском уровне.

Александр Веселовский

Фото: ГБУ ДО ВО «СШОР по легкой атлетике»

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