В Волгограде начнут рассмотрение дела блогера Алексея Ульянова





Первое заседание по делу обвиняемого в вымогательстве блогера Алексея Ульянова пройдет в Центральном районном суде сегодня, 24 июня.

На предварительных слушаниях было объявлено, что рассмотрение уголовного дела состоится в открытом режиме. Напомним, что накануне передачи материалов в суд Алексей Ульянов утроил количество своих адвокатов.

Не признавший своей вины блогер Ульянов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1,3 ст.163 УК РФ (вымогательство, в том числе в составе группы лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, Ульянов и другой блогер и автор анонимного телеграм-канала Михаил Серенко, уголовное дело в отношении которого еще расследуется, с 2020 года требовали от руководителей двух организаций крупные суммы денег, угрожая публикацией порочащих сведений. Один потерпевший передал 6 миллионов рублей, а второй, с которого требовали 100 тысяч, отказался от «сотрудничества» и сообщил о вымогателях в правоохранительные органы.