



В Тракторозаводском районе Волгограда летом 2026 года открылась новая современная площадка для игровых видов спорта на песке. Как сообщает ИА «Высота 102», с появлением современного спортивного объекта пляжный футбол и волейбол в Волгограде выходят на новый уровень. Особенно важно подчеркнуть, что заниматься спортом на территории спортивного комплекса СШОР №11 «Зенит-Волгоград» могут не только ученики спортшкол, но и все жители города.





Возведение спортивного объекта стартовало в 2025 году, благодаря победе проекта «Спорт на песке» в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа». В полуметровую чашу, обустроенную на «Зените» засыпали песок – он и стал основанием будущей площадки. По периметру для устойчивости на начальном этапе были установлены фундаментные блоки, а затем площадку довели до совершенства финишным слоем специального песка мелкой фракции. Для комфорта и безопасности спортсменов и любителей по периметру площадки установлены мачты освещения, натянуты заградительные сетки, уложено мягкое покрытие. Прилегающую к площадке территорию тоже облагородили.





– Основная задача для компании – это поддержка социальных инициатив. Важно, чтобы в Волгограде развивался массовый спорт, и спортом занималось молодое поколение. На сегодняшний день несмотря на непростую экономическую ситуацию, РУСАЛ исполняет все свои социальные обязательства и всегда поддерживает социальные инициативы как города-героя Волгограда, так и региона в целом, – прокомментировал зампред комитета по экономике, промышленности и предпринимательству Волгоградской городдумы, директор департамента по связям с госорганами компании РУСАЛ по Волгоградской области Дмитрий Федюшкин.









Директор МБУ ДО СШОР №11 «Зенит-Волгоград» Александр Неретин подчеркнул в своем выступлении, что с появлением новой площадки на севере Волгограда в тренировочный процесс спортсменов определенно будет внесен позитивный и свежий настрой:

– Песок, как правило, ассоциируется с позитивными эмоциями: солнце, отдых, пляж. Уверен, что этот объект привнесёт в наш тренировочный процесс новую волну. Здесь немного другой ракурс подготовки, и детям тут точно будет интересно.

В рамках сотрудничества со школами Тракторозаводского района и детскими садами планируется проведение на новой площадке спортивных фестивалей. Основная цель таких мероприятий – приобщение подрастающего поколения к физкультуре.

– Для взрослых, которым будет интересно попробовать себя в пляжном футболе или волейболе, двери новой площадки тоже будут открыты, – заверил Александр Неретин.

Для пляжного волейбола на спортобъекте будут использовать переносные стойки с сеткой , а также ленточная разметка. Первые волейбольные соревнования здесь пройдут в июле. А вот первый футбольный матч здесь уже прошел накануне. В товарищеском поединке приняли участие девочки 2013-2014 года рождения – победительницы всероссийского турнира «Кожаный мяч» и мальчики 2016 года рождения, ставшие призёрами межрегиональных соревнований.









– Отрадно констатировать, что на нашей родной волгоградской земле компания РУСАЛ последовательно и планомерно реализует комплексные проекты, направленные на развитие спортивной инфраструктуры и улучшение физической формы как своих сотрудников, так и жителей города в целом, заботится о благоустройстве территории, – сказал на торжественной церемонии открытия площадки и.о. председателя городского спорткомитета Александр Бондаренко.





Развитие спортивной инфраструктуры, которая может использоваться одновременно и воспитанниками спортивных школ, и местными жителями, укладывается в идею, сформированную более 20 лет назад основателем компании РУСАЛ Олегом Дерипаска. Новый объект должен стать точкой притяжения и для юных спортсменов, и для жителей района.

Фото: Дмитрий Панин.