В Госдуме объяснили введение арабского языка в школах





Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу изучения арабского языка в российских школах. Как сообщили в ведомстве, она начнет действовать уже с 1 сентября нового учебного года.

– Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, – заявил Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

Кроме того, уже были подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и произведения российских писателей. Эти издания были переданы в ОАЭ.

В Госдуме позднее пояснили причину введения программы укреплением связей России с арабскими странами и потребностью в квалифицированных специалистах в этой сфере. По мнению парламентариев, арабский язык является одним из самых распространенных в мире, а укрепление отношений с арабскими странами остается одним из направлений внешней политики России.