Главное

Бочаров и митрополит Феодор приняли участие в закладке камня на месте будущего просветительского центра В Волгограде назвали имена 27 лучших врачей региона: список Волгоградцам официально представили обновленный сквер Симбирцева Как бралась «Высота»: история создания одного из ведущих волгоградских информагентств В Волгограде обязали открывать все убежища при ракетной опасности

Актуально

«Никогда не говорили о своей боли»: как простые воспитатели из Сталинграда отстраивали город после войны

На руинах родился новый город: как архитектор Василий Симбирцев возрождал выстоявший в войне Сталинград

«Где-то в толще грунта до сих пор существует его прежняя версия»: краевед раскрыл малоизвестную историю Астраханского моста

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме объяснили введение арабского языка в школах
Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу изучения арабского языка в российских школах. Как сообщили в ведомстве, она начнет действовать уже с 1 сентября нового учебного года.  – Утверждена...
Федеральные новости
 В Крыму до 1 сентября приостановили прием детей в летние лагеря
В Крыму детские летние лагеря до 1 сентября приостановят прием детей. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов. – На территории Республики Крым с 11:00 22 июня...
Федеральные новости

В Госдуме объяснили введение арабского языка в школах

Федеральные новости 22.06.2026 21:10
0
22.06.2026 21:10


Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу изучения арабского языка в российских школах. Как сообщили в ведомстве, она начнет действовать уже с 1 сентября нового учебного года. 

– Утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года, – заявил Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

Кроме того, уже были подготовлены и переведены на арабский язык русские народные сказки, книга о России и произведения российских писателей. Эти издания были переданы в ОАЭ.

В Госдуме позднее пояснили причину введения программы укреплением связей России с арабскими странами и потребностью в квалифицированных специалистах в этой сфере. По мнению парламентариев, арабский язык является одним из самых распространенных в мире, а укрепление отношений с арабскими странами остается одним из направлений внешней политики России.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
22.06.2026 21:10
Федеральные новости 22.06.2026 21:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2026 11:52
Федеральные новости 22.06.2026 11:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2026 09:18
Федеральные новости 22.06.2026 09:18
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.06.2026 17:02
Федеральные новости 18.06.2026 17:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2026 20:39
Федеральные новости 17.06.2026 20:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2026 18:02
Федеральные новости 17.06.2026 18:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.06.2026 10:44
Федеральные новости 16.06.2026 10:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2026 17:22
Федеральные новости 13.06.2026 17:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2026 10:28
Федеральные новости 13.06.2026 10:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.06.2026 20:16
Федеральные новости 10.06.2026 20:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.06.2026 16:35
Федеральные новости 09.06.2026 16:35
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.06.2026 07:14
Федеральные новости 09.06.2026 07:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.06.2026 21:20
Федеральные новости 08.06.2026 21:20
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.06.2026 10:31
Федеральные новости 08.06.2026 10:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.06.2026 06:43
Федеральные новости 08.06.2026 06:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
Матери погибшего на СВО волгоградца не удалось расторгнуть его брак в судеСмотреть фотографии
14:29
Минобороны сообщило о перехвате пяти британских ракет Storm ShadowСмотреть фотографии
14:27
Авторитетный профессор анатомии Рудольф Самусев скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:12
Новая площадка для пляжных видов спорта открылась на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
13:51
Волгоградцев предупредили о сборе конфиденциальной информации от лица главы районаСмотреть фотографии
13:14
Волгоград накрывает новой волной осадков: объявлено штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
13:06
Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убить карточного шулераСмотреть фотографии
12:02
Суд лишил волгоградских браконьеров лодки и денег после рыбалки сетямиСмотреть фотографии
11:20
В Волгоградской области отменена часовая ракетная опасностьСмотреть фотографии
11:20
РПН: туристка из Таиланда завезла в Россию опасную тропическую инфекциюСмотреть фотографии
11:14
Безопасное лето: как защитить себя и детей от электротравмСмотреть фотографии
11:12
Охрану для «Волгоград Арены» ищут за 12 млн рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгограде ветеринаров заподозрили в обороте нелегальных препаратовСмотреть фотографии
10:52
«Света, ты – легенда»: волгоградская школьница набрала триста баллов за три ЕГЭСмотреть фотографии
10:38
Билайн запустил компенсацию несправедливых списаний со стороны других операторовСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде появились чемпионы России по футболуСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде узаконят статус мемориала героям СВО у Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:00
В Волгоградской области объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
09:39
В Волгограде финиширует благоустройство ул. СоциалистическойСмотреть фотографии
09:25
EVOLUTE – бессменный лидер рынка электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2026 годаСмотреть фотографии
08:41
СФР выплатит пособие беременным волгоградкам без работыСмотреть фотографии
08:00
В регионах России с 23 июня вводят лимит на отпуск топлива физлицамСмотреть фотографии
07:59
Минобороны отразили атаку 143 дронов ВСУ в 9 регионахСмотреть фотографии
07:21
Тихие волны, громкие победы: волгоградские спортсменки лучшие на открытой водеСмотреть фотографии
07:03
Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 8 часовСмотреть фотографии
06:50
Главу УФСИН по Волгоградской области Сергея Коновалова повысили в званииСмотреть фотографии
06:24
Гидрометцентр увидел опасность в волгоградской погодеСмотреть фотографии
05:56
Алкоголь исключат из продажи в Волгоградской области 27 июняСмотреть фотографии
22:17
Волгоградцев предупредили об угрозе налета украинских БПЛАСмотреть фотографии
22:01
Мусорные завалы вспыхнули на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 