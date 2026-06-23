



Волгоградские синоптики объявили штормовое предупреждение. С обеда до самого вечера регион будет заливать дождем, нагрянувшим в компании града, грозы и оглушительного ветра с порывами до 20-25 м/с.

– С 13:00 – 14:00 до конца суток в регионе пройдут ливни и сильные дожди, – уточнили специалисты волгоградского ЦГМС.

К слову, о надвигающейся стихии жители Волгограда узнали еще до получения официального предупреждения. По словам горожан, сильный дождь около получаса промывает улицы и дворы нескольких районов. Там, где осадки только готовятся к своему выходу, звучат «предупредительные» раскаты грома.

Фото Павла Мирошкина