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Общество

Под Волгоградом пересчитали редких птиц для переиздания Красной книги региона

Общество 23.06.2026 20:31
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23.06.2026 20:31


В Волгоградской области в преддверии переиздания Красной книги региона учёные проводят масштабные исследования редких птиц и растений. Недавно эксперты завершили экспедицию, охватившую Котельниковский, Октябрьский, Светлоярский и Калачевский районы.

Исследование провели сотрудники ГКУ ВО «Дирекция ООПТ и охотнадзора» совместно с коллегами из калмыцкого государственного заповедника «Черные земли». Специалисты обнаружили 5 гнездовых участков курганника, жилое гнездо орла-могильника, 44 гнездовых участка филина, 166 особей кобчика, встретили 3 степных орла и 14 орланов-белохвостов, 90 стрепетов, 50 особей сизоворонки.

Также специалисты провели ревизию 107 мест произрастания 10 редких видов растений.

Среди встревоживших факторов эксперты отмечают репродуктивные проблемы у филинов. Из 44 гнездовых участков лишь в двух размножение прошло успешно. Это может быть связано с нехваткой пищи из-за устойчивого снижения популяции грызунов.

Отметим, в целом учёные обследовали 9500 кв. км степных ландшафтов, балок и оврагов, байрачных и пойменных лесов. Суммарная протяжённость экспедиционных маршрутов превысила 1,1 тыс. км. Полученные данные помогут специалистам подготовить третье издание Красной книги Волгоградской области. Её публикация запланирована на 2027 год.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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