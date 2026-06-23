В речпорту Волгограда вскрыли ряд нарушений





В Волгограде сотрудники транспортной прокуратуры в ходе проверки вскрыли ряд нарушений законодательства о безопасности судоходства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Южную транспортную прокуратуру, выявлены недочеты в работе пяти организаций.

– Прокуратурой проведена проверка, по итогам которой в деятельности пяти организаций выявлены факты нарушения лицензионных требований, несоответствия технического состояния судов, используемых в грузовых и пассажирских перевозках, – уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. – В связи с этим прокурором внесены представления, в отношении юридических и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ.





Рассмотрение актов реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Фото: Южная транспортная прокуратура