В Волгограде планируют разрешить купание сразу на четырёх пляжах





В Волгограде, после того как паводковые воды покинули акваторию Волги, городские службы приступили к подготовке муниципальных пляжей к приёму отдыхающих. В 2026 году для купания могут оказаться доступны сразу четыре пляжа. В настоящее время прибрежные зоны начали обследовать водолазы МУ «Служба спасения Волгограда». Производится очистка дна от опасных предметов.





По информации пресс-службы мэрии, в Красноармейском районе подготовку пройдёт зона отдыха у памятника В.И. Ленина, в Кировском районе – пляж на острове Сарпинском, а в Советском районе – на Тулака. В Тракторозаводском районе муниципалитетом рассматривается возможность подготовки пляжа вблизи ул. Михайлова или зоны отдыха на Спартановке.

Отметим, при этом в администрации подчёркивают, что городские службы делают всё возможное, чтобы подготовить зоны отдыха, однако финальное слово будет за экспертами Роспотребнадзора. Только лишь получившие положительное санитарно-эпидемиологическое заключение пляжи смогут официально принять посетителей.

Фото из архива ИА «Высота 102»