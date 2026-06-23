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Общество

В Волгограде планируют разрешить купание сразу на четырёх пляжах

Общество 23.06.2026 16:16
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23.06.2026 16:16


В Волгограде, после того как паводковые воды покинули акваторию Волги, городские службы приступили к подготовке муниципальных пляжей к приёму отдыхающих. В 2026 году для купания могут оказаться доступны сразу четыре пляжа. В настоящее время прибрежные зоны начали обследовать водолазы МУ «Служба спасения Волгограда». Производится очистка дна от опасных предметов.



По информации пресс-службы мэрии, в Красноармейском районе подготовку пройдёт зона отдыха у памятника В.И. Ленина, в Кировском районе – пляж на острове Сарпинском, а в Советском районе – на Тулака. В Тракторозаводском районе муниципалитетом рассматривается возможность подготовки пляжа вблизи ул. Михайлова или зоны отдыха на Спартановке.

Отметим, при этом в администрации подчёркивают, что городские службы делают всё возможное, чтобы подготовить зоны отдыха, однако финальное слово будет за экспертами Роспотребнадзора. Только лишь получившие положительное санитарно-эпидемиологическое заключение пляжи смогут официально принять посетителей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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