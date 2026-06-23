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Волгоградцу грозит до 15 лет тюрьмы за попытку убить карточного шулера

Расследования 23.06.2026 13:06
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23.06.2026 13:06


В Серафимовичском районе Волгоградской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя хутора Песчаный. Сельчанин 5 февраля 2026 года решил развеется с друзьями, сыграв в карты, однако азартный досуг едва не привёл к гибели одного из мужчин.

- Обвиняемый и трое его знакомых в ходе совместного времяпрепровождения играли в карты. Во время игры фигурант уголовного дела сделал замечание одному из игроков относительно нечестной игры. На этой почве между мужчинами произошел конфликт, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

В какой-то момент градус страстей захлестнул участников конфликта, и словесная перепалка переросла в поножовщину. Подозреваемый схватил кухонный нож и ударил знакомого в область головы и плеча. Потерпевший, собравшись с силами, пытался вырваться из дома, однако упал. Преследовавший его отваритесь сел сверху и пытался убить, нанося ножом несколько ударов в спину. Прервал расправу лишь хозяин дома, попытавшийся растащить друзей.

Отметим, несмотря на очевидные улики вину обвиняемый не признал, утверждая, что осуществлял самооборону. Однако прокуратура, изучив материалы, утвердила обвинительное заключение. По ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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