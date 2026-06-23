Алексеевский районный суд в Волгоградской области признал двоих местных жителей виновными в незаконной добыче рыбы в природном парке. Николай Емельянов и Виталий Блощицын выслушали приговор, согласно которому каждому назначен штраф в размере 50 тысяч рублей. А лодку, на которой рыбачили браконьеры, конфисковали в доход государства.

Как уточнили в прокуратуре, подсудимых признали виновными по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на миграционных путях к местам нереста, на особо охраняемой природной территории, в составе группы лиц по предварительному сговору).





Следствием и судом установлено, что 27 марта текущего года, находясь на территории природного парка «Нижнехоперский», они выловили из реки Хопер 20 экземпляров рыбы стоимостью 13 тысяч рублей.





Для рыбалки мужчины использовали лодку и две ставные рыболовные сети, что запрещено. Вину подсудимые признали. Ущерб полностью возместили.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





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