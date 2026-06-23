В Волгоградской области отменена часовая ракетная опасность





23 июня в 11:05 в Волгоградской области была отменена ракетная опасность. Рассылку соответствующих сообщений начало МЧС России.

По данным спасателей, жители и гости региона теперь могут покинуть подвалы, подземные паркинги, погреба и вернуться к своей обычной деятельности.

Напомним, ракетная опасность была объявлена в регионе в 09:53 из-за фиксации в соседних областях крылатых ракет. По данным ЕДДС, муниципалитетом был запущен обзвон управляющих компаний с оповещением о необходимости подготовить заглубленные помещения к приёму волгоградцев. Однако далеко не все обслуживающие организации своевременно получили информацию. Обзвонённые редакцией компании в Советском и Кировском районах в 10:23 сообщили, что сигналов от ЕДДС к ним пока не поступало.

Фото из архива ИА «Высота 102»