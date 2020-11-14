Здравоохранение

Обязательные тесты и основания для КТ: в Волгограде обновили рекомендации для лечения больных на дому

Здравоохранение 14.11.2020 10:49
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14.11.2020 10:49


Забор биоматериала у пациентов с симптомами ОРВИ, гриппа, COVID-19 и внебольничной пневмонией должен проводиться при первичном обращении вне зависимости от места приёма – на дому или в больнице. Как сообщает ИА «Высота 102», об этом говорится в приказе облкомздрава и обновленных рекомендациях по оказанию медицинской помощи пациентам с острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторных условиях.
Информагентство публикует выдержки из приказа и рекомендаций для информирования жителей Волгоградской области.

Запись на прием пациентов осуществляется одним из следующих способов:
- через кол-центр поликлиники или телефоны регистратуры;
- через единый портал государственных услуг;
- при обращении граждан на телефон «горячей линии» медицинской организации.
А также путем передачи информации от подразделений скорой помощи – неотложные вызовы или активные посещения.
Если больной пришел в поликлинику сам, то на входе ему должны измерить температуру бесконтактным способом. Пациенты с температурой направляются через отдельный вход в поликлинику в зону приема таких больных.
Для диагностики заболевания осуществляется забор биоматериала вне зависимости от того, где осматривают больного. Отмечается, что пациентам старше 50 лет при первичном обращении за медицинской помощью проводится экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Лицам до 50 лет осуществляется забор биоматериала из носо- ротоглотки для проведения исследования методом амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР-исследование).
В случае, если COVID-19 подтверждается, то контрольные ПЦР-исследования проводятся не ранее 10 дней от начала заболевания до получения двух отрицательных результатов.
В документе поясняется, что с учетом текущего уровня заболеваемости и прогнозных данных комитетом здравоохранения Волгоградской области устанавливается рекомендуемый еженедельный объем лабораторных исследований методом ПЦР-диагностики для медицинских организаций.

Прописаны и правила проведения КТ-исследований.
Проведение такого исследования не рекомендовано пациентам у которых COVID-19 протекает в бессимптомной форме, но при этом результаты тестов положительные.
«Применение компьютерной томографии органов грудной клетки в сроки ранее 3 дней с момента появления симптомов заболевания является нецелесообразным», - отмечается в документе. Если врач направил пациента на КТ-исследование, то оно осуществляется в день выявления медицинских показаний для данной процедуры.
Если у больного диагностирован COVID-19, то медикаментозное лечение назначается в строгом соответствии со схемами лечения, установленными методическими рекомендациями Минздрава РФ.
Пациенты, которые лечатся амбулаторно, должны находиться под ежедневным контролем сотрудников поликлиник посредством телефонной связи, а при ухудшении состояния больного его необходимо осмотреть на дому.
Решение о госпитализации пациента принимается на основании клинических данных тяжести заболевания, результатов проведенных диагностических исследований и критериев госпитализации в медицинские организации в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава РФ.  

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