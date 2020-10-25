Задержан волгоградец за стрельбу по школьникам





Следственным отделом по Ворошиловскому району Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

По данным следствия, накануне вечером во дворе дома на улице Ростовской между подозреваемым и компанией местных подростков в возрасте от 13 до 15 лет произошел конфликт. Мужчина решил наказать несовершеннолетних за то, что они, как ему показалось, нагрубили ему. Он поднялся в свою квартиру, расположенную на пятом этаже дома, взял охотничье ружье, зарядил его дробью, вышел на балкон и стал производить прицельные выстрелы в сторону молодежи. Школьники успели разбежаться, однако двое из них всё же получили незначительные повреждения – ссадины головы, рук и ног.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что огнестрельное оружие официально зарегистрировано на злоумышленника.



