Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемии





Работодателям Волгоградской области напомнили о рекомендации оперативного штаба перевести на «удаленку» как минимум 30% сотрудников. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня на совещании в администрации региона губернатор Андрей Бочаров заметил, что в этом вопросе «произошли серьезные подвижки» - на удаленный режим работы постепенно переводят сотрудников предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности, органов и структур власти, органов местного самоуправления Волгоградской области.

«Мы также поддерживаем решения предприятий и организаций, которые вводят скользящий график начала и окончания рабочего дня, что помогает снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик. Хочу еще раз обратить внимание работодателей и работников предприятий и организаций Волгоградской области на необходимость безусловного выполнения решений оперативного штаба, что позволит обеспечить возможность продолжения хозяйственной деятельности и минимизировать возможные ограничения функционирования предприятий и организаций. Работа по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на территории Волгоградской области будет только усиливаться», - отметил губернатор Волгоградской области.



