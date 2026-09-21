



21 сентября на федеральной территории «Сириус» состоялось торжественное открытие Чемпионата России по фиджитал-спорту – крупнейшего национального турнира сезона, где классический спорт встречается с киберспортом. Это уже второй розыгрыш чемпионата: впервые он прошёл здесь же, в «Сириусе», в 2025 году.

Более 600 спортсменов из 40 регионов страны выйдут на старт. В программе – пять дисциплин, каждая из которых состоит из цифровой и физической частей:

Футбольное двоеборье – симулятор UFL (2×2) плюс мини-футбол (5×5).

Баскетбольное двоеборье – NBA 2K26 (2×2) плюс стрит-баскетбол (2×2).

Хоккейное двоеборье – NHL (2×2) плюс хоккей (3×3).

Двоеборье в тактической стрельбе – CS2 (5×5) плюс лазертаг (5×5).

Ритм-симулятор – танцевальный симулятор (индивидуально).

Победители и призёры смогут претендовать на место в сборной России и в дальнейшем – на участие в международных «Играх будущего» (2027 год). Организаторы – Всероссийская федерация фиджитал-спорта, «Сириус», Министерство спорта РФ и профильные федерации.

Волгоградскую область в дисциплине «футбольное двоеборье» представляют сразу пять коллективов – больше, чем любой другой регион. Это наглядный маркер того, насколько активно развивается фиджитал-направление в регионе.

Флагман – «РОТОР K.I.S.S. GROUP», действующий чемпион России, обладатель Кубка России 2025 и 2026 годов, победитель Фиджитал-игр 2025. Команда посеяна в группе «А», её соперники: «Юлай» (Татарстан), ФК «Держава» (Тамбовская область), АЗМК «Кастилья» (Краснодарский край) и «Хищные бобры» (Воронежская область).

В группе «В» играют сразу две волгоградские команды – «Волгоград C.I.S.S. GROUP» и «Leti Stail». Их соперники по группе: ОмГПУ (Омская область), «Старт-Алюмика» (Республика Марий Эл) и «Два банана» (Тверская область).

В группе «С» выступает «Политех» (Волгоградская область). Компанию ему составляют РФСО «Локомотив» (Москва), сборная Челябинской области, сборная Удмуртии и «Территория Спорта».

В группе «D» играет «МФК Гвардия» (Волгоградская область). Её соперники: МФК «Столица» (Москва), «Релита» (Московская область) и ЛФК «Тише» (Московская область).

Игры группового этапа пройдут 22 и 23 сентября в комплексе «Адлер-Арена», 24 сентября стартует плей-офф.

Александр Веселовский

Фото: Всероссийская Федерация Фиджитал Спорта